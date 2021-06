Motorola ha ufficialmente rivelato il Motorola Defy (2021), uno smartphone robusto orientato al budget: ecco tutte le specifiche e il prezzo.

Motorola Defy (2021): i dettagli

Il nuovo smartphone ricorderà sicuramente l'originale Motorola Defy, il telefono lanciato nel 2010 come il primo smartphone al mondo resistente alla polvere e all'acqua. Il telefono sfoggia un design molto robusto, conta sul grado di protezione IP68 e detiene standard militare MIL-SPEC 810H. Mettendo da parte la resistenza del terminale, partiamo dalle caratteristiche del display: un pannello LCD IPS da 6,5 ​​pollici con risoluzione pixel HD +, protezione Corning Gorilla Glass Victus da 0,7 mm e fino 60 Hz di frequenza di aggiornamento.

Sotto il cofano abbiamo il SoC Qualcomm Snapdragon 662, associato a soli 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna – per fortuna espandibili con la microSD -.

Fornito con Android 10, l'azienda ha comunque affermato che il Defy riceverà Android 11 in seguito. In termini di ottica, il device è dotato di una configurazione a tripla fotocamera: una cam principale da 48 MP f/1.8, un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP; sulla parte anteriore, invece, troviamo una selfie-camera da 8 MP. Il telefono vanta anche uno scanner di impronte digitali fisico, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi dual band e un jack per cuffie da 3,5 mm. Per quanto concerne l'autonomia energetica, il Motorola Defy trae energia da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 20 W tramite una porta USB-C. Infine, il prezzo: disponibile nelle colorazioni Forged Green e Black (con un design dalla finitura ruvida e aderente) il nuovo rugged phone di Motorola costa 329 euro.

