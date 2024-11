Motorola ci sa fare con gli sconti: questo smartphone è un best buy (-190€)

Motorola Edge 40 5G si posiziona come uno dei migliori smartphone Android nella sua fascia di prezzo. Con un design sottile, elegante e resistente, questo dispositivo offre un’ergonomia perfetta per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile. La certificazione di impermeabilità lo rende adatto anche per le situazioni più estreme, mentre il suo display di alta qualità è ideale per godere al massimo di qualsiasi contenuto multimediale. A completare il pacchetto, la connettività 5G garantisce una navigazione online rapidissima, mentre le sue capacità fotografiche permettono di ottenere immagini e video sempre nitidi e ben definiti.

In questo momento puoi averlo ad un prezzo scontato del 32%: compralo subito su Amazon a soli 409 euro anziché i 599 euro di listino, la promozione non durerà a lungo.

Crollo di prezzo per Motorola Edge 40 5G

Motorola Edge 40 5G si distingue per il suo schermo pOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, capace di offrire una qualità straordinaria. I colori intensi e la frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz garantisce un’esperienza visiva estremamente fluida, sia durante la navigazione online e sia nell’utilizzo di app e giochi. Per gli appassionati di fotografia, la fotocamera principale da 50 MP include funzioni avanzate come ultra-grandangolo e Macro Vision, mentre quella frontale da 32 MP offre selfie dettagliati e luminosi.

Con 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, questo smartphone Motorola è sempre pronto per rispondere a qualsiasi esigenza, garantendo prestazioni affidabili e veloci. Infine, la batteria da 4400 mAh, dotata di ricarica rapida TurboPower a 68 Watt, assicura un’autonomia a dir poco sterminata.

Le scorte sono limitate, quindi non perdere tempo: aggiungi subito al carrello il Motorola Edge 40 5G ed approfitta della spedizione gratuita e del risparmio di 190 euro su uno smartphone davvero insostituibile.