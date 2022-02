Motorola brevetta un inedito flip-phone: Razr 2022 in vista?

Motorola ha appena brevettato il telefono a conchiglia con display esterno. Ricordiamo che la compagnia è stata una delle prime aziende a lanciare uno smartphone pieghevole, ma non abbiamo sentito nulla in merito ad un erede negli ultimi mesi. Abbiamo solo saputo dal CEO di Lenovo che un futuro Razr è in cantiere. Oggi però, qualcosa sembra che stia per cambiare.

Motorola: cosa sappiamo sul nuovo device?

La società ha ora ottenuto un brevetto dalla WIPO (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) per un altro telefono pieghevole: alto e stretto, come il Razr, ma lo schermo è all'esterno e il display pieghevole lo avvolge e crea un device dual-screen una volta piegato. Alleghiamo un'immagine emersa per fornire una spiegazione più precisa al dispositivo in questione.

Il patent rivela che una piccola isola viene lasciata sopra il telefono per l'impostazione della fotocamera, il che significa che la parte inferiore dello schermo sarà più corta. Un modo semplice per immaginare che il nuovo dispositivo appena emerso in rete, è in realtà un crossover tra il Moto Razr e il Royole Flexpai.

La cerniera vera e propria sarà una soluzione completamente nuova che dovrebbe ridurre al minimo le pieghe e consentire al telefono di piegarsi a filo senza spazi vuoti. Ci sarebbero parti mobili all'interno del meccanismo effettivo per consentire allo schermo di piegarsi liberamente. Non sappiamo se arriverà mai sul mercato.

Diciamo “se” e non “quando” perché le aziende spesso brevettano progetti e tecnologie che non arrivano mai sui dispositivi commerciali. Tuttavia, questa non è un'idea bizzarra: questo design ha alcuni ovvi vantaggi e se finalmente dovesse arrivare un vetro protettivo resistente per i pannelli pieghevoli, non abbiamo dubbi che Motorola lo inserirà in un futuro prodotto commerciale.