Motorola: arriva il nuovo budget phone Moto E22

Ci siamo: il debutto del nuovo budget phone di Motorola, il Moto E22, sembra essere alle porte. Di fatto, il dispositivo è stato avvistato più volte sul web e ha ricevuto moltissime certificazioni, ma cosa sappiamo di questo smartphone?

In primo luogo dobbiamo dire che sarà un budget phone, ovvero un telefono orientato alla fascia bassa del mercato. Costerà pochissimo ed è stato avvistato su diversi siti web come l’NBTC, l’EEC e il WiFi Alliance.

Motorola Moto E22: cosa sappiamo?

Sicuramente il dispositivo in questione è stato avvistato su diversi siti online e scopriamo oggi che il suo numero di modello sarà XT2239-8. Come detto più volte, apparterrà alla famiglia Moto E e quindi significa che costerà poco. Restate in allerta perchè il suo debutto potrebbe essere imminente, anche se la compagnia non lo ha menzionato minimamente.

Dal sito della NBTC scopriamo poi che godrà del supporto alle reti GSM, WCDMA e LTE. Il sito della CEE russa invece non rivela nulla di nuovo. Scopriamo solo che avrà il WiFi dual band e disporrà di Android 12 con skin MyUI al seguito.

Purtroppo ad oggi non abbiamo altre informazioni in merito; vi invitiamo a restare connessi con noi per saperne di più. Fra l’altro, l’azienda americana di proprietà di Lenovo ha recentemente svelato il Moto E22s in Europa; questo è il gemello del device in arrivo e ha uno schermo HD+ da 6,5 pollici con refresh rate da 90 Hz, due fotocamere sul posteriore con sensore principale da 16 Mpx e un processore MediaTek Helio G37 al seguito. La batteria è da 5000 mAh.

Cosa vi consigliamo noi?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.