MotoGP Valencia: come vedere le gare in streaming dall'estero

Ultima tappa per la MotoGP con il Gran Premio di Valencia. A sfidarsi per il titolo ci sono Bagnaia e Martin. Se ti trovi all’estero, ma non vuoi perderti la gara in diretta streaming, c’è una soluzione efficace al 100% e facilissima da attivare. Installa NordVPN sui tuoi dispositivi. La sua app è compatibile con tutti i sistemi operativi, anche smart TV. Oggi è in offerta speciale per il Black Friday.

Ti aspetta un weekend ricco di appuntamenti. Dai un’occhiata al calendario ufficiale delle gare previste per oggi e domani:

Sabato 25 Novembre

8:35 prove libere 3 Moto3

9:10 prove libere 3 Moto2

10:05 prove libere 2 MotoGP

10:45 qualifiche MotoGP

12:45 qualifiche Moto3

13:40 qualifiche Moto2

14:55 Sprint Race MotoGP

10:35 warm up MotoGP

12:00 gara Moto3

13:15 gara Moto2

15:00 gara MotoGP

MotoGP: come vedere il GP di Valencia dall’estero con NordVPN

Vediamo ora cosa devi fare per vedere il Gran Premio di Valencia della MotoGP in streaming dall’estero sfruttando le funzionalità di NordVPN. Per prima cosa installa l’app sul dispositivo dal quale vuoi collegarti alla piattaforma che trasmette la diretta. Dopodiché attiva la VPN collegandoti a un server tra quelli disponibili. Ce ne sono circa 5800 in 61 Paesi di tutto il mondo.

In questo caso devi selezionare un server italiano. Così la piattaforma di streaming rileva che tu ti stai collegando dall’Italia anche se ti trovi in un altra zona. L’obiettivo è quello di aggirare i blocchi regionali imposti da questi servizi sugli abbonamenti. Nondimeno, con NordVPN attiva, ottieni anche un altro vantaggio che puoi sfruttare quando ritorni a casa.

Infatti, i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata per uno streaming senza buffering. Si tratta di una corsia preferenziale che rende la tua connessione dati stabile così da riuscire a non avere rallentamenti o disconnessioni durante i momenti di traffico più intenso.

