MotoGP Spagna: guarda il Gran Premio in TV o in streaming con una VPN

Si correrà domenica 1 maggio 2022 la seconda tappa europea del Campionato Mondiale della MotoGP. Dopo il Portogallo, si passa infatti nella vicina Spagna, dove ha sede lo storico circuito di Jerez, uno dei tracciati più amati dai piloti e dagli appassionati.

Ripartiamo dalla vittoria di Fabio Quartararo a Portimao, che gli ha consegnato anche la vetta della classifica. Scopriamo quindi come seguire l’evento in TV o in streaming con una VPN, come quella proposta da NordVPN in offerta eccezionale a poco più di 3 euro al mese.

MotoGP Gran Premio di Spagna: calendario e orari di tutte le gare

Si comincia ovviamente venerdì 29 aprile con le prove libere della Moto3, per poi passare subito alla MotoGP e infine alla Moto2. Programma simile nel pomeriggio, mentre per le qualifiche di tutte le categorie bisognerà attendere sabato 30 aprile. Ecco il calendario completo delle dirette di Sky e NowTV, che trasmettono in esclusiva l’evento, oltre al canale in chiaro di TV8:

Giovedì 28 aprile

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 29 aprile

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.45: paddock live

Ore 13: paddock live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Sabato 30 aprile

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.10: Moto E-Race 1

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.15: Talent Time

Ore 17.30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 1° maggio

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)

MotoGP Spagna 2022: come guardare le gare in TV, streaming e con una VPN

Come accade per il resto del motomondiale, le gare del Gran Premio di Spagna saranno trasmesse in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Gli abbonati possono seguirle sugli stessi canali grazie allo streaming offerto da NowTV e SkyGo. Inoltre, c’è una possibilità per chi non è un abbonato, dato che il Gran Premio andrà in onda anche su TV8, persino in streaming sul sito ufficiale.

Se ti trovi all’estero e sei abbonato ad uno di questi servizi, e non vuoi perdere ovviamente i privilegi della tua sottoscrizione, puoi utilizzare una VPN come NordVPN, adesso in offerta vantaggiosa con il 52% di sconto. Sfruttare una buona VPN può essere utile però anche dall’Italia, perché ti permette di eseguire lo streaming alla massima qualità possibile, con una connessione internet stabile, veloce e soprattutto protetta.