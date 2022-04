MotoGP Portogallo: streaming e TV del Gran Premio di Portimao

Anche senza Valentino Rossi, soprannominato il “Dottore”, con un po’ di nostalgia, continua la MotoGP. Questa volta le gare tornano in Europa con il Gran Premio di Portimao. Il Portogallo da sempre è un’altra delle tappe più attese di questo campionato su due ruote.

Dopo la vittoria di Bastianini in America, ci attende una sfida davvero avvincente. Infatti, il “Bestia” dovrà difendere la leadership del primo posto in classifica con 5 punti di vantaggio su Rins. Ovviamente, è d’obbligo assistere a tutti gli appuntamenti previsti per le gare.

Perciò, scopriamo insieme come è possibile vedere la MotoGP in TV, sia live che in differita, e come vederla in streaming, sulle piattaforme disponibili. Anche questa settimana l’attesa è tanta per tutti gli sportivi appassionati di due ruote.

MotoGP Portogallo: il calendario delle gare

Questa volta non sembrano esserci imprevisti per la MotoGP del Portogallo. I campioni delle tre categorie su due ruote si sfideranno sul circuito di Portimao che saprà regalare forte emozioni. Speriamo perciò di assistere a veri e propri duelli con sorpassi all’ultimo respiro.

Da oggi, venerdì 22 aprile 2022, sarà possibile vedere tutte le gare che ci prepareranno alla sfida vera e propria, quella di domenica 24 aprile 2022. Allora scopriamo tutta la programmazione del calendario delle gare di questo weekend che si prospetta davvero emozionante:

Giovedì 21 aprile

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 18: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 19.15: Racebook

Venerdì 22 aprile

Venerdì 22 aprile Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 1 Moto2

Ore 12.50: paddock live

Ore 14.05: paddock live

Ore 14.10: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.05: prove libere 2 Moto2

Ore 17: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Sabato 23 aprile

Ore 9.55: prove libere 3 Moto3

Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.50: Paddock Live

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: qualifiche Moto3

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP in Differita su TV8 dalle 19.30

Ore 16.10: qualifiche Moto2

Ore 16.50: Paddock Live

Ore 17: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 18: conferenza stampa qualifiche

Domenica 24 aprile

Ore 10.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto3 in Differita su TV8 dalle 23.20

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP in Differita su TV8 dalle 21.50

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.30: gara Moto2 in Differita su TV8 dalle 20.05

Ore 16.30: Zona Rossa

Ore 17: Race Anatomy MotoGP

Come vedere in TV e streaming il Gran Premio di Portimao

Come di consueto vi abbiamo riproposto il calendario del Gran Premio del Portogallo nella sua programmazione Sky. Infatti, come per la MotoGp di Austin, anche in questo caso per vedere live le gare dovremo avere un abbonamento a Sky perché i canali TV che trasmetteranno questa tre giorni saranno Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Per quanto riguarda il digitale terrestre, sarà possibile assistere alle tre gare delle altrettante categorie in differita su TV8, al canale 8 del telecomando del vostro televisore.

Se invece preferite vederle in streaming allora potrete essere accontentati da Sky Go, l’app della Pay TV che permette di assistere alle sue programmazioni in portabilità, o da NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Sempre in differita in streaming c’è anche TV8 alla sezione dedicata del suo sito ufficiale.

Se vivi all’estero, ma non vuoi perderti questa incredibile gara della MotoGP Gran Premio di Portimao, allora devi affidarti a una buona VPN. Puoi affidarti a CyberGhost VPN che tra l’altro in questo periodo è fortemente scontata.