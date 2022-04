MotoGP Austin: come vedere la gara in streaming e TV

Dopo la MotoGP in Argentina con le sue traversie e i suoi ritardi, questo fine settimana siamo tutti in attesa di scoprire cosa succederà sul circuito di Austin che ospiterà la prossima gara. Aleix Espargarò, dopo l'ultima vittoria, dovrà lottare per mantenersi leader mondiale.

Insomma, ci attende una tre giorni davvero ricca di emozioni e, forse, di tante sorprese. Anche perché sulla MotoGP quest'anno sembra esserci una nuvola. Infatti, anche per questa gara abbiamo rischiato un ritardo visti nuovi guasti e un terribile incidente durante il trasporto dell'attrezzatura.

Tuttavia, almeno per ora, pare proprio che gli appuntamenti in programma potranno essere mantenuti. Quindi scopriamo insieme come vedere la MotoGP ad Austin sia in streaming che in TV e il calendario di questo ricco fine settimana.

MotoGP Austin: il calendario completo

Prima di capire dove sarà possibile assistere a tutta la programmazione della MotoGP che correrà sul circuito nord americano di Austin, scopriamo il calendario completo di questa tre giorni che vedrà scendere in campo i bolidi su due ruote già da domani con le prove libere:

Venerdì 8 aprile

Ore 15.55: prove libere 1 Moto2

Ore 16.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 17.50: prove libere 1 Moto3

Ore 18.45: paddock live

Ore 20: paddock live

Ore 20.10: prove libere 2 Moto2

Ore 21.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 22.05: prove libere 2 Moto3

Ore 23: Paddock Live Show

Ore 23.30: Talent Time

Sabato 9 aprile

Ore 15.55: prove libere 3 Moto2

Ore 16.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 17.50: prove libere 3 Moto3

Ore 18.45: Paddock Live

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.35: qualifiche Moto2

Ore 20.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 21.10: qualifiche MotoGP

Ore 22.05: qualifiche Moto3

Ore 22.55: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live Show

Ore 23.30: Talent Time

Ore 23.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 10 aprile

Ore 16.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 17.50: Paddock Live

Ore 18.20: gara Moto2

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: Grid

Ore 20: gara MotoGP

Ore 21: Zona Rossa

Ore 21.30: gara Moto3

Ore 22.30: Zona Rossa

Ore 23: Race Anatomy MotoGP

Dove vedere la gara in TV e streaming

Come avrete potuto notare, il calendario segue la programmazione di Sky. Infatti, tutte le gare di Austin saranno trasmesse live in TV sul canale Sky Sport MotoGP. Mentre in streaming saranno disponibili su Sky Go, l'app che ti permette di portare sempre con te il suo abbonamento, e su NOW TV, la piattaforma streaming on demand di Sky.

Ovviamente, in chiaro sul digitale terrestre, non potrà mancare l'appuntamento delle tre gare trasmesse anche sul canale TV8, questa volta in diretta. Tra l'altro, collegandosi al sito ufficiale dell'emittente, sarà possibile assistere anche in streaming.