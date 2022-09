MotoGP di Misano: streaming e calendario delle gare da non perdere

Non ci sono dubbi, quest’anno la MotoGP è carica di emozioni. Ci tiene incollati gara dopo gara e nessun circuito finora ha fatto eccezione. Speriamo che mantenga le promesse anche per questo nuovo appuntamento che sta facendo impazzire tutti i fan italiani.

Infatti, i piloti delle due ruote si sfideranno nel circuito di Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Non mancheranno di certo calore e accoglienza, tratti caratteristici di quella zona, ma anche buon cibo e aria di mare, in un periodo ancora gettonato per le vacanze estive.

Preparatevi perciò per un weekend nero per quanto riguarda gli spostamenti in auto. Vediamo quindi tutto il calendario completo di questa 3 giorni ricca di appuntamenti.

MotoGP Gran Premio di San Marino: il calendario delle gare

Tappa importante sul territorio italiano, anche se a San Marino, per la MotoGP di quest’anno. Nella Riviera di Rimini i piloti sulle loro due ruote si batteranno per raggiungere il podio. Vediamo quindi il calendario completo con la programmazione di questo weekend caldo:

Venerdì 2 settembre 2022

8:55 prove libere 1 Moto3

9:50 prove libere 1 MotoGP

10:50 prove libere 1 Moto2

13:10 prove libere 2 Moto3

14:05 prove libere 2 MotoGP

15:05 prove libere 2 Moto2

8:55 prove libere 3 Moto3

9:50 prove libere 3 MotoGP

10:50 prove libere 3 Moto2

12:30 qualifiche Moto3

13:30 prove libere 4 MotoGP

14:10 qualifiche MotoGP

15:10 qualifiche Moto2

11:00 gara Moto3

12:20 gara Moto2

14:00 gara MotoGP (diretta su TV8)

GP di Misano in streaming gratis

