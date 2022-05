MotoGP d'Italia, la tappa più attesa: orari e programmazione streaming

Dopo un duello all’ultimo sangue con Bagnaia, Enea si è portato a casa la sua terza vittoria nel GP di Francia a Le Mans. Ora però i giochi sono ancora tutti da decidere in quella che da sempre è una delle tappe più attese della MotoGP.

Infatti, oggi inizia il Gran Premio d’Italia dove i piloti si sfideranno sul circuito storico del Mugello. Sono tantissimi i tifosi che si aspettano grandi cose dalla Ducati. Ovviamente, per questa gara i due piloti, Bastianini e Miller, dovranno dare il loro meglio.

Quindi ci attende una tre giorni davvero ricca di emozioni per questo nuovo appuntamento della MotoGP del Mugello in Italia. Scopriamo gli orari e la programmazione completa di prove libere, qualificazioni e gare per le tre categorie di questo sport incredibile.

Inoltre, vediamo anche dove assistere a tutto il calendario del GP del Mugello in live streaming. Ovviamente, se siete all’estero potrete assistere alle gare installando una VPN che vi permetterà di collegarvi a un server italiano. Una delle migliori è NordVPN che offre server ottimizzati proprio per lo streaming.

MotoGP del Mugello: calendario completo delle gare

Vediamo ora il calendario completo di tutte le gare in programma per la MotoGP del Mugello in Italia. Saranno tre giorni davvero intensi e ricchi di colpi di scena, come il precedente in Francia, dove tutto potrebbe cambiare da una curva a un’altra:

Venerdì 27 maggio

9:00 prove libere 1 Moto3

9:55 prove libere 1 MotoGP

10:55 prove libere 1 Moto2

13:15 prove libere 2 Moto3

14:10 prove libere 2 MotoGP

15:10 prove libere 2 Moto2

9:00 prove libere 3 Moto3

9:55 prove libere 3 MotoGP

10:55 prove libere 3 Moto2

12:35 qualifiche Moto3

13:30 prove libere 4 MotoGP

14:10 qualifiche MotoGP

15:10 qualifiche Moto2

9:00 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

11:00 gara Moto3

12:20 gara Moto2

14:00 gara MotoGP

Dove vedere in streaming il GP del Mugello

Come nostra consuetudine, il calendario della MotoGP che vi abbiamo proposto rispecchia la programmazione Sky. Infatti, è sempre la Pay TV a detenere i diritti di questo campionato. Perciò, anche per vedere le gare live streaming dovrete fare affidamento alle due soluzioni Made in Sky.

Stiamo parlando di Sky Go, la soluzione in portabilità del proprio abbonamento alla Pay TV, e NOW TV, la piattaforma streaming on demand di Sky. Ovviamente, anche TV8 solitamente trasmette sul suo sito le gare, ma questa volta saranno in diretta e non in differita.

Se però vi trovate all’estero dovrete installare una VPN per poter accedere alla programmazione streaming della MotoGP. Una delle migliori e che vi consigliamo è NordVPN. Veloce e potente, offre tantissimi server tutti ottimizzati per una fruizione delle immagini senza interruzioni e lag.

