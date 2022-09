MotoGP, Gran Premio in Giappone: streaming e calendario

Ancora un successo per Bastianini ad Aragon dove ha potuto salire sul podio e continuare con la sua rimonta esagerata nei confronti di Bagnaia. Dopo questo capitolo emozionante, che ci ha tenuti incollati lo scorso weekend agli schermi, eccoci qui con un nuovo appuntamento della MotoGP.

A segnare il calendario del Motomondiale è il Gran Premio in Giappone, sul circuito di Motegi. Siamo alla quint’ultima tappa di questo campionato. Perciò cominciano a stringersi i tempi e a ridursi le occasioni per conquistare il trofeo.

Fuoco alle polveri, o meglio ai motori, per un fine settimana che non mancherà di regalarci colpi di scena. Tutti i piloti delle due ruote sapranno darsi del filo da torcere, altrimenti sarebbe come gettare la spugna.

Quindi non perderti nemmeno uno degli appuntamenti previsti per la MotoGP di Motegi in Giappone. Scopriamo insieme il calendario completo di questa tre giorni importantissima e come poter vedere ogni tappa in streaming.

Se ti trovi all’estero ti consigliamo di attivare una VPN. Questo servizio ti permette di accedere alle piattaforme che trasmettono la MotoGP anche quando sei fuori dall’Italia. La migliore è NordVPN che dispone di server ottimizzati per questo e per migliorare lo streaming.

MotoGP Motegi: ecco tutto il calendario del Gran Premio di Giappone

Prendi “carta e penna” per memorizzare tutti gli appuntamenti riguardo la nuova tappa della MotoGP. Questa volta ci troviamo in Giappone sulla pista di Motegi. Vediamo quindi il calendario completo di tutta la programmazione di questo evento esclusivo:

Venerdì 23 settembre 2022

6:15 FP1 Moto3

7:10 FP1 Moto2

8:05 FP1 MotoGP

6:15 FP1 Moto3 7:10 FP1 Moto2 8:05 FP1 MotoGP Sabato 24 settembre 2022

2:00 FP2 Moto3

2:55 FP2 Moto2

3:50 FP2 MotoGP

5:35 Qualifiche Moto3

6:30 Qualifiche Moto2

7:25 FP3 MotoGP

8:05 Qualifiche MotoGP

2:00 FP2 Moto3 2:55 FP2 Moto2 3:50 FP2 MotoGP 5:35 Qualifiche Moto3 6:30 Qualifiche Moto2 7:25 FP3 MotoGP 8:05 Qualifiche MotoGP Domenica 25 settembre 2022

3:00 Warm Up Moto3

3:20 Warm Up Moto2

3:40 Warm Up MotoGP

5:00 Gara Moto3

6:20 Gara Moto2

8:00 Gara MotoGP

Gran Premio Giappone: come vedere tutto in streaming

Come al solito, l’esclusiva della MotoGP anche in questa tappa tutta giapponese ce l’ha Sky. Potrai quindi vedere le tappe e le gare solo ed esclusivamente con un abbonamento attivo alla Pay TV. In streaming lo potrai fare grazie alla sua app Sky Go, che ti permette di portare sempre con te i contenuti che ricevi tramite satellite in mobilità.

C’è anche la soluzione smart, sempre gestita da Sky, che si chiama NOW TV. Questa piattaforma di streaming è molto comoda. Avrai tantissimi contenuti e potrai anche goderti il Motomondiale. Ovviamente però queste due soluzioni sono accessibili solo dall’Italia.

Nell’eventualità che tu ti trovi all’estero c’è un modo per aggirare le limitazioni geografiche. Installando NordVPN sui tuoi dispositivi avrai accesso a tutti i contenuti come dall’Italia. Grazie ai server di questa VPN ottimizzerai anche la connessione rendendola più veloce e stabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.