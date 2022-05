MotoGP Francia: come vederlo in streaming e TV

Tutti gli appassionati delle due ruote non vedono l’ora di poter assistere alla prossima gara della MotoGP che si sposta questa volta in Francia. Dopo la vittoria di Bagnaia alla MotoGP di Jerez, i piloti si sfideranno sullo storico circuito di Le Mans.

Nonostante tutto, la Ducati ha ancora possibilità di risalire visto che le differenze in classifica non sono ampie. Perciò, la prossima tappa della MotoGP si preannuncia ancora più esplosiva e ricca di emozioni. Ci aspettiamo una sfida all’ultimo pneumatico.

Prevediamo quindi tre giorni di fuoco e fiamme. Perciò è indispensabile non perdersi nemmeno uno degli appuntamenti in programma del fitto calendario di questo fine settimana dedicato alle due ruote.

MotoGP Francia: il calendario completo delle gare

Anche questa volta la MotoGP prevede un programma molto fitto che vedrà sfidarsi i piloti della MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. Il circuito di Le Mans in Francia è molto sentito e sarebbe un peccato perdersi anche solo uno degli appuntamenti previsti dalla tre giorni di gare. Ecco allora il calendario completo:

Venerdì 13 maggio

ore 8.25 MotoE, Prove libere 1

ore 9.00 Moto3, Prove libere 1

ore 9.55 MotoGP, Prove libere 1

ore 10.55 Moto2, Prove libere 1

ore 12.35 MotoE, Prove libere 2

ore 13.15 Moto3, Prove libere 2

ore 14.10 MotoGP, Prove libere 2

ore 15.10 Moto2, Prove libere 2

ore 16.50 MotoE, Qualifiche 1

ore 17.10 MotoE, Qualifiche 2

Sabato 14 maggio

ore 9.00 Moto, Prove libere 3

ore 9.55 MotoGP, Prove libere 3

ore 10.55 Moto2, Prove libere 3

ore 12.35 Moto3, Qualifiche 1

ore 13.00 Moto3, Qualifiche 2

ore 13.30 MotoGP, Prove libere 4

ore 14.10 MotoGP, Qualifiche 1

ore 14.35 MotoGP Qualifiche 2

ore 15.10 Moto2, Qualifiche 1

ore 15.35 Moto2, Qualifiche 2

ore 16.25 MotoE, Gara 1

Domenica 15 maggio

ore 9.00 Moto3, Warm Up

ore 9.20 Moto2, Warm Up

ore 9.40 MotoGP, Warm Up

ore 11.00 Moto3, Gara

ore 12.20 Moto2, Gara

ore 14.00 MotoGP, Gara

ore 15.30 MotoE, Gara 2

Come vedere il GP di Le Mans in TV e streaming

Come già anticipato, tutta la programmazione della MotoGP di Le Mans sarà disponibile in diretta sui canali di Sky dedicati. Inoltre, è possibile assistere alle repliche delle gare sul canale del digitale terrestre TV8 all’LCN 8, domenica 15 maggio dalle ore 14:00 a seguire.

In streaming, invece, la programmazione completa sarà disponibile su Sky GO, l’app per vedere l’abbonamento Sky in mobilità, e su NOW TV, la piattaforma streaming on demand di Sky. In differita, invece sul sito ufficiale dedicato allo streaming di TV8.

