MotoGP Australia: come vedere le gare dall'estero in streaming

Molti che amano la MotoGP e che spesso si trovano all’estero per lavoro o per piacere si perdono diverse gare durante l’anno. È un vero peccato visto che le piattaforme di streaming sono a pagamento e richiedono un esborso di euro non indifferente al mese.

Oggi però vogliamo proporti una soluzione innovativa e definitiva per poter continuare a vedere non solo il Motomondiale, ma anche tantissimi altri contenuti in streaming live e on demand anche quando ti trovi fuori dall’Italia. Ovviamente è necessario aggirare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme.

Potrai farlo egregiamente installando NordVPN. Questa speciale VPN fornisce un servizio completo che non solo rende la tua navigazione online, anche all’estero con WiFi pubblici, sicura e a prova di minacce, ma rende anche l’accesso a internet illimitato.

Ottieni NordVPN al 65% di sconto e con 3 mesi gratis. Installando la sua app sul dispositivo dal quale vedrai la MotoGP di Australia, dovrai selezionare poi un server posizionato in Italia. In questo modo Sky Go, NOW TV o il sito ufficiale di TV8 rileveranno la tua connessione come se effettuata dallo “Stivale”.

MotoGP Gran Premio di Australia: gare e orari per lo streaming

Bisognerà essere particolarmente mattinieri per non lasciarsi sfuggire nemmeno uno degli appuntamenti legati alla MotoGP ora che sta facendo tappa in Australia. Il fuso orario si fa sentire in Italia. Perciò può esserti utile dare un’occhiata al calendario delle gare e anche delle differite in programma:

Venerdì 14 ottobre 2022

00:00 FP1 Moto3

00:55 FP1 MotoGP

1:55 FP1 Moto2

4:15 FP2 Moto3

5:10 FP2 MotoGP

6:10 FP2 Moto2

00:00 FP3 Moto3

00:55 FP3 MotoGP

1:55 FP3 Moto2

3:35 Qualifiche Moto3

4:30 FP4 MotoGP

5:10 Qualifiche MotoGP

6:10 Qualifiche Moto2

14:00 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP (su TV8)

00:00 Warm Up Moto3

00:20 Warm Up Moto2

00:40 Warm Up MotoGP

2:00 gara Moto3

3:20 gara Moto2

5:00 gara MotoGP (diretta)

8:00 gara MotoGP (differita su Sky Go e NOW TV)

11:00 gara MotoGP (differita su Sky Go e NOW TV)

11:05 gara Moto3 (differita su TV8)

12:25 gara Moto2 (differita su TV8)

14:00 gara MotoGP (differita su Sky Go e NOW TV)

14:15 gara MotoGP (differita su TV8)

Guarda tutte le gare in streaming anche dall’estero grazie a NordVPN. Attiva subito l’abbonamento al 65% di sconto e con 3 mesi gratis. Sarai al sicuro da qualsiasi malware, cybercriminali, tracker e curiosi del Web, aggirerai le limitazioni delle piattaforme streaming e ottimizzerai la connessione rendendola più veloce e stabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.