MotoGP Aragon: come vederlo in streaming anche all'estero

Nuova tappa per la MotoGP che scende in pista ad Aragon dove tornerà ufficialmente a correre Marc Marquez. Tutto è pronto quindi per un emozionante weekend tra motori e sfide all’ultimo sorpasso. Come sempre, anche in questa occasione le emozioni non mancheranno di certo.

Dopo la rimonta di Pecco Bagnaia, che ha vinto le ultime quattro gare, non vediamo l’ora di assistere alla prossima. Da oggi, tra prove libere e qualifiche, tutto ci preparerà alla gara in programma domenica 18 settembre 2022 alle ore 14.

Un appuntamento così non devi fartelo scappare. Quindi, se sei all’estero e non hai la possibilità di vederlo in streaming, aggira le restrizioni geografiche delle piattaforme con una buona VPN. Collegandoti a SkyGo o NOW TV tramite questo provider è come accedere dall’Italia.

La migliore in assoluto è NordVPN che ha server ottimizzati proprio per lo streaming e per superare qualsiasi limitazione imposta dalle piattaforme. Perciò, collegati a un suo server posizionato in Italia e goditi tutte le gare della MotoGP ad Aragon questo fine settimana.

MotoGP Aragon: il calendario completo

Puoi gustarti la nuova tappa della MotoGP ad Aragon solo tenendo fede agli appuntamenti del ricco calendario di questo gran premio. Vediamo quindi insieme tutte le tappe che ci porteranno alla gara finale si spera ricca di colpi di scena:

Venerdì 16 settembre 2022

9:00 FP1 Moto3

9:55 FP1 MotoGP

10:55 FP1 Moto2

13:15 FP2 Moto3

14:10 FP2 MotoGP

15:10 FP2 Moto2

9:00 FP3 Moto3

9:55 FP3 MotoGP

10:55 FP3 Moto2

12:35 Qualifiche Moto3

13:30 FP4 MotoGP

14:10 Qualifiche MotoGP

15:10 Qualifiche Moto2

9:00 Warm Up Moto3

9:20 Warm Up Moto2

9:40 Warm Up MotoGP

11:00 gara Moto3

12:20 gara Moto2

14:00 gara MotoGP

Come vedere in streaming, anche all’estero, il GP Aragon

Ora scopriamo come vedere in streaming live la MotoGp Gran Premio Aragon. Come al solito, l’esclusiva del Motomondiale ce l’ha Sky. Quindi potrai assistere alle gare solo tramite abbonamento in portabilità con Sky Go oppure con NOW TV, la piattaforma streaming della Pay TV.

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti nemmeno uno degli appuntamenti in programma devi affidarti a una VPN. Con NordVPN potrai collegarti alle tue piattaforme preferite da qualsiasi Paese superando le limitazioni geografiche imposte collegandoti a un suo server in Italia.

In alternativa, puoi collegarti a uno dei channels dedicati a questo campionato. Ce ne sono diversi, alcuni gratuiti (dove indicato free), mentre altri a pagamento. Ecco tutti i channels per vedere il Motomondiale, aggiornati a questa stagione:

FuboTV 🇺🇸 (paid);

BTSport 🇬🇧 (paid);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Channel 5 (Free);

LiveTV (Free);

TV8 (Free).

