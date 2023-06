MotoGP 23: il gioco ufficiale è già in offerta Amazon (-10%)

Proprio nel weekend del Gran Premio del Mugello 2023, arriva l’occasione di acquistare MotoGP 23 D1 Edition, il videogioco ufficiale della MotoGP, in offerta su Amazon a soli 55,89 euro.

Si tratta di un prezzo imbattibile per un gioco che è appena uscito e che ti farà vivere il brivido della pista come mai prima d’ora.

MotoGP 23 D1 Edition: sei pronto a scendere in pista?

MotoGP 23 D1 Edition è il capitolo più realistico e coinvolgente della serie, con una carriera rinnovata che ti metterà alla prova con sfide sempre diverse e rivalità da gestire. Potrai scalare le classifiche dalla Moto3 alla Moto2 fino all’Olimpo della MotoGP, scegliendo il percorso più adatto al tuo stile di guida e alle tue ambizioni.

Il gioco offre anche una modalità con meteo dinamico, che rende le gare imprevedibili e richiede strategia e adattabilità. Dovrai sfruttare al meglio la regola del flag to flag per cambiare moto al momento giusto e non perdere terreno sui tuoi avversari.

MotoGP 23 D1 Edition ti permette anche di personalizzare il tuo pilota, la tua moto e il tuo casco con nuovi e potenti editor grafici. Potrai mostrare a tutti la tua creatività e il tuo stile con stickers, disegni e scritte originali.

Non aspettare oltre e approfitta subito dell’offerta su Amazon per acquistare MotoGP 23 D1 Edition a soli 55,89 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile per entrare nel mondo della MotoGP e sfidare i più grandi campioni delle due ruote.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.