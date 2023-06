MotoGP Mugello 2023: come guardare le gare in streaming, anche all'estero

Arriva il momento più atteso della stagione per tutti gli appassionati italiani di MotoGP: il Gran Premio del Mugello 2023.

Bene, sappi che se fai parte di questi sei nel posto giusto. In questo articolo ti spiegheremo infatti come seguire in diretta streaming l’evento, che si terrà dal 9 all’11 giugno sul circuito toscano.

Il programma del Gran Premio del Mugello 2023

Il Gran Premio d’Italia Oakley è il sesto appuntamento del mondiale di MotoGP e vedrà sfidarsi i migliori piloti della classe regina, tra cui il campione in carica Francesco Bagnaia, che ha vinto qui lo scorso anno. Ma non solo: ci saranno anche le gare delle altre categorie, Moto2, Moto3 e MotoE, per un weekend ricco di emozioni e sorprese.

Ecco il programma completo degli eventi previsti:

Venerdì 9 giugno : prove libere 1 dalle 10:45 alle 15:00; prove libere 2 dalle 15:00 alle 19:15

: prove libere 1 dalle 10:45 alle 15:00; prove libere 2 dalle 15:00 alle 19:15 Sabato 10 giugno : prove libere 3 dalle 10:45 alle 14:00; qualifiche dalle 14:00 alle 17:00; gara 1 della MotoE alle 12:10; Tissot Sprint alle 15:00; gara 2 della MotoE alle 16:00

: prove libere 3 dalle 10:45 alle 14:00; qualifiche dalle 14:00 alle 17:00; gara 1 della MotoE alle 12:10; Tissot Sprint alle 15:00; gara 2 della MotoE alle 16:00 Domenica 11 giugno: warm up dalle 10:45 alle 12:00; gara della Moto3 alle 11:00; gara della Moto2 alle 12:15; gara della MotoGP alle 14:00

Come guardare in streaming il Gran Premio

Per seguire in diretta streaming il Gran Premio del Mugello 2023 di MotoGP ti consigliamo di scegliere il Pass Sport di NOW TV, la piattaforma di streaming online che ti permette di accedere a tutti i contenuti di Sky Sport senza vincoli contrattuali.

Con il Pass Sport potrai goderti tutte le gare del weekend, oltre a tanti altri eventi sportivi, su smart TV, PC, tablet e smartphone. Il Pass Sport ha un costo in offerta di 9,99 euro per il primo mese e puoi attivarlo in pochi minuti sul sito di NOW TV.

Come guardare il Gran Premio del Mugello 2023 in streaming senza rallentamenti

Tuttavia, vuoi vivere al meglio la tua esperienza di streaming del Gran Premio del Mugello 2023 di MotoGP, ti suggeriamo di approfittare della nuova offerta di NordVPN, il servizio VPN che ti garantisce una connessione sicura, veloce e senza limiti. Con NordVPN potrai proteggere i tuoi dati online, evitare le interruzioni e i rallentamenti dovuti al sovraccarico della rete e accedere ai contenuti di NOW TV anche se ti trovi all’estero.

NordVPN ha un’offerta speciale per i lettori di questo articolo: se acquisti un abbonamento di due anni, avrai uno sconto del 59% e tre mesi EXTRA gratis. Non perdere questa occasione e vivi la MotoGP al meglio quando e dove vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.