Il gioco sportivo motociclistico MotoGP 2021 si trova in offerta su Amazon a 42,09€, lo sconto è del 40% e corrisponde ad un risparmio di oltre 27 euro rispetto al prezzo solito.

MotoGP è un franchise sviluppato da Milestone, società di sviluppo italiana con sede a Milano e attiva fin dal 1996. Il titolo porta il videogiocatore in sella alle moto celebri del motomondiale, con volti noti come Valentino Rossi e Marc Marquez, per simulare le emozioni e la tensione di un vero weekend di gara.

È possibile creare il proprio personaggio, partendo dalla Moto 3 e tentando la scalata fino alla MotoGP, o vestire i panni dei grandi campioni in sella alle moto più veloci al mondo. MotoGP 2021 da in meglio di sé in questa versione per PlayStation 5, sfrutta il potente hardware della console next-gen per offrire una grafica realistica e un'esperienza di simulazione di alto livello.

Oggi è possibile acquistare la copia fisica di MotoGP 2021 in offerta su Amazon a 42,09€, con sconto del 40% e spedizione gratuita per i clienti abbonati al servizio Prime. Vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

