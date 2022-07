Moto G32 UFFICIALE, il nuovo midrange 4G di Motorola

Il nuovo Motorola Moto G32 è appena stato presentato ufficialmente dalla compagnia americana di proprietà di Lenovo. Si tratta di un mediogamma molto intrigante con schermo avente un refresh rate da 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 680 e ben tre sensori con main camera da 50 Megapixel.

Il Moto G32 è l’ultimo arrivato della famiglia Moto G e vanta caratteristiche molto intriganti; come i fratelli G42 e G52 dispone del processore Snapdragon 680 di Qualcomm, un evergreen della fascia media. Fra le altre caratteristiche citiamo lo schermo a 90 Hz, le tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50 Mpx e un’autonomia degna di nota.

Motorola Moto G32: specifiche e caratteristiche

Partiamo con ordine: il G32 ha uno schermo LCD da 6,5 pollici con foro al centro del pannello per la selfiecam, cornici sottili e mento pronunciato. La risoluzione è FullHD+ con supporto al refresh rate da 90 Hz.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 680 con 4 o 6 GB di memoria RAM; sul fronte dello storage invece, c’è una memoria interna da 128 GB. Non manca lo slot per la microSD.

La skin è minimal, come sempre: è la MyUX nuova con Android 12.0; la batteria è da 5000 mAh con fast charge cablata da 30W. Il fingerprint invece, è posto sul frame laterale.

Anteriormente troviamo una selfiecam da 16 Mpx e sulla back cover un piccolo modulo fotografico (richiama quello di Xiaomi 12, a dir il vero, sul fronte estetico) con camera principale da 50 Mpx, lente ultrawide da 8 Mpx (118°) e macro da 2 Mpx. Connettività completa: jack audio, GPS, NFC, Dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 e non solo. Misura 161,8 x 73,8 x 8,5 mm e ha un peso contenuto di soli 184 grammi.

Viene venduto in due configurazioni:

4+64 GB;

6+128 GB.

Il prezzo in Europa è di 210,00€ (versione base). È disponibile in Mineral Grey, Satin Silver e Rose Gold. Se volete un budget phone invece, Moto E32 è in sconto a soli 119,90€ al posto di 179,90€ su Amazon.

