Secondo quanto riferito, Motorola sta pianificando di lanciare un paio di smartphone facenti parte della serie E. Il mese scorso, diverse fonti online avevano mostrato i rendering e le specifiche tecniche del prossimo Moto E20. Ci sono state segnalazioni anche relative all'esistenza del Moto E40. Ora, un elenco di Geekbench indica l'arrivo di un altro terminale di questa line-up. Si chiama Moto E30 ed è apparso oggi sul potale di benchmarking rivelando alcune delle sue specifiche chiave.

Motorola Moto E30: cosa sappiamo al momento?

È stato rivelato dal noto informatore Evan Blass il mese scorso che l'imminente Moto E30 ha il nome in codice “Cipro“. Lo stesso nome in codice può essere visto menzionato nell'elenco Geekbench. Il sito indica che l'E30 sarà alimentato da un processore Unisoc octa-core con una frequenza di base di 1,82 GHz.

L'elenco rivela inoltre che disporrà di 2 GB di RAM e funzionerà su sistema operativo Android 11. Ha ottenuto 305 punti nel test single-core e 762 punti nel test multi-core. Si spera che il rumor sveli le altre specifiche del dispositivo nei prossimi giorni.

Moto E20: le specifiche

Nelle notizie correlate, il Moto E20 dovrebbe arrivare con un pannello LCD da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione HD+. Si dice che sia alimentato dal processore Unisoc T606 e 2 GB di RAM. Potrebbe avere 32 GB di spazio di archiviazione e Android 11 (edizione Go).

Il dispositivo potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 5 megapixel. La configurazione della camera posteriore potrebbe includere una lente principale da 13 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Può ospitare una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica da 10 W. Il dispositivo non ha tuttavia, uno scanner per le impronte digitali. Potrebbe arrivare in due colorazioni: una blu e una nera. È probabile che questo prodotto venga commercializzato con il moniker Lenovo K14 in alcuni mercati selezionati.

Motorola

Smartphone