L’uso di una VPN è fondamentale non solo sul proprio PC ma anche sullo smartphone, in assoluto il dispositivo che utilizziamo più frequentemente per le nostre navigazioni. In questo articolo vedremo quali sono i 7 motivi per utilizzare NordVPN sul nostro smartphone, uno dei migliori servizi di VPN presenti sul mercato. Prima però di soffermarci sui principali motivi dobbiamo capire però che cos’è una VPN.

Che cos’è una VPN?

Una Virtual Private Network altro non è che una rete privata virtuale in grado di proteggere i nostri dati quando stiamo navigando sul web. Quando ci connettiamo al server della VPN di riferimento le connessioni vengono cifrate e nessuno può leggerle: né il tuo fornitore di servizi internet, né hacker o malintenzionati.

Le VPN sono fondamentali soprattutto quando dobbiamo connetterci a delle reti pubbliche. Pensate ad esempio di trovarvi in difficoltà e di essere magari in aeroporto con l’unica rete Wi-Fi aperta disponibile. In questi casi avere o meno una VPN può fare la differenza, soprattutto se dobbiamo immettere i nostri dati su un sito web oppure se siamo in procinto di eseguire determinate operazioni delicate come può essere quella dell’apertura della nostra app bancaria.

Perché proprio NordVPN?

Il mondo dei servizi VPN è davvero molto vasto, ma in questo articolo vedremo come NordVPN sia la scelta migliore. Veloce, sicura, attenta a non conservare i dati degli utenti e con ottime recensioni sul Web: i motivi per scegliere NordVPN sono molteplici ma abbiamo deciso di sceglierne sette per i quali questo servizio si distingue rispetto agli altri competitor.

Sicurezza

NordVPN non registra alcun dato sensibile. Questo perché l’azienda utilizza dei server sicuri e ed è particolarmente attenta a tutelare i dati personali dei suoi utenti. L’azienda ha sede a Panama, uno dei paesi dove non è obbligatorio conservare i dati degli utenti che usano il servizio.

La sicurezza di NordVPN non riguarda solo l’applicazione utilizzata per navigare su Internet ma viene garantita per tutte le app grazie alla protezione TCP/IP. Inoltre, NordVPN cripta i dati scambiati a livello militare. Un’esclusiva di questo servizio VPN è il Double VPN, un sistema di sicurezza che permette di crittografare file e dati personali su due server.

Multipiattaforma

NordVPN non è solo disponibile per dispositivi mobili come smartphone e tablet Android ed iOS ma anche per PC Windows, Mac, Smart TV e anche per le principali console di gioco. Inoltre, questa VPN è disponibile anche per Linux e per le relative estensioni di Chrome e Firefox.

Le app per smartphone Android e iOS sono molto simili tra loro e permettono di navigare in totale sicurezza anche da device mobile.

Con un unico abbonamento è possibile proteggere la connessione su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. L’installazione sul proprio dispositivo è davvero semplice e può essere portata a termine in modo intuitivo.

Velocità

Molte VPN presenti sul mercato vanno a rallentare le operazioni sul web. Con NordVPN questo è solo un lontano ricordo. Proprio per questo, NordVPN è la soluzione ideale per guardare servizi di streaming. Oltre a consentire un utilizzo veloce di Netflix, Disney+ e tanti altri servizi, NordVPN consente anche l’accesso ai cataloghi completi dei servizi di streaming. È possibile, ad esempio, accedere al catalogo di Netflix USA, uno dei migliori e più vasti in termini di library di contenuti.

➤ Consulta le offerte di NordVPN

Oltre alle piattaforme in lingua straniera, NordVPN permette di vedere in lingua italiana le piattaforme più utilizzate nel nostro Paese in qualsiasi parte del mondo. Tra queste troviamo sicuramente Rai Play, Mediaset Play, DAZN, Sky Go, Infinity e molte altre. Tutto questo selezionando il server italiano più veloce ed adatto per questi scopi. La velocità di connessione ai server di NordVPN non ha sbalzi e permette di navigare senza limiti fino a 200 Mbps per quanto concerne quelli dislocati all’interno dell’Unione Europea. Se invece prendiamo in considerazione i server americani possiamo avere prestazioni leggermente superiori.

NordVPN è unica nel suo genere anche grazie alla tecnologia NordLynx. È fondata su WireGuard ed è capace di garantire degli standard elevati di velocità senza però rinunciare alla sicurezza dei propri utenti. Questa feature è stata dapprima testata sul sistema operativo Linux e poi successivamente rilasciata per i principali sistemi operativi.

Sui PC Windows è possibile usare NordLync semplicemente deselezionando l’opzione “seleziona automaticamente un protocollo VPN e un server”. A questo punto sarà possibile scegliere il protocollo VPN preferito.

Inoltre, NordVPN è stato testato da AV-Test, nota azienda che si occupa di classificare alcuni prodotti per la sicurezza informatica come antivirus, VPN ed altri. Nel Settembre del 2020 sono stati testati ExpressVPN, NordVPN, Private Internet Access, PrivateVPN, ProtonVPN, PureVPN e TorGuard. NordVPN è stato dichiarato come il migliore della categoria in praticamente tutti i cambi valutati fuorché in un risultato.

Insomma, possiamo dire senza ombra di dubbio che NordVPN oltre ad offrire un servizio sicuro è anche molto veloce.

Server di NordVPN

I server di NordVPN sono quasi 5500 e sono dislocati in tutto il mondo. Più precisamente sono presenti in 59 Paesi.

Ogni utente è libero di scegliere la localizzazione del server per un determinato utilizzo oppure selezionare quello raccomandato da NordVPN.

Tra i vari server è possibile selezionare quello apposito per il P2P dei dati, con IP dedicato, offuscato oppure adatto per altri scopi.

La scelta del server è molto importante per avere una velocità di connessione elevata. Se ad esempio ci troviamo in Italia e decidiamo di connetterci ad un server situato in Brasile ovviamente la velocità non sarà la stessa di un server più vicino a noi. Questo perché la velocità di connessione dipende anche dalla nostra distanza dal server specifico.

Al momento, il 20% dei server utilizzati da NordVPN raggiunge una velocità di ben 10 Gbps. Questo è molto importante soprattutto per chi utilizza le VPN per vedere contenuti in streaming oppure per scaricare file di grandi dimensioni in totale sicurezza.

Kill Switch e CyberSec

NordVPN oltre ad offrire un servizio di sicurezza di prim’ordine dispone anche di un’interessante funzionalità che non tutte le VPN possiedono.

Stiamo parlando del cosiddetto Kill Switch in grado di interrompere la connessione in caso di malfunzionamento del server a cui siamo connessi. Questa particolare funzione è utilissima per tutelare sempre la sicurezza delle nostre connessioni ed evitare che si possa navigare senza protezione.

Grazie al Kill Switch la connessione internet viene fermata finché tunnel VPN creato da NordVPN non viene ripristinato.

L’altra feature che differenzia NordVPN dai competitor è la CyberSec. Questo servizio aggiuntivo permette di navigare in completa sicurezza garantendo all’utente una sicurezza e privacy senza eguali. Questa funzionalità protegge il device da phishing e malware, inoltre, blocca le pubblicità fastidiose presenti nei vari siti web. CyberSec è disponibile per PC Windows, dispositivi iOS, MacOS e Computer Linux.

Prezzi interessanti

Uno dei punti di forza di NordVPN è il prezzo, assolutamente competitivo se paragonato al servizio.

Il piano biennale è senza dubbio quello più vantaggioso, perché vi permette di ottenere il servizio ad un prezzo mensile quasi irrisorio.

Proprio in questi giorni NordVPN ha lanciato una nuova offerta sul piano biennale, per un tempo limitato potete accedere all’offerta e provare il servizio per 30 giorni (soddisfatti o rimborsati).

Assistenza clienti di NordVPN

Un altro servizio da non sottovalutare è quello relativo al supporto della clientela. Il sito di NordVPN offre una sezione apposita per l’assistenza con molte FAQ e dubbi frequenti.

L’assistenza per i clienti è una cosa molto importante per qualsiasi servizio. NordVPN da questo punto di vista offre un customer care davvero di prim’ordine. Gli operatori di NordVPN sono disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Conclusioni

NordVPN è una delle migliori VPN in circolazione, e come abbiamo visto è una scelta obbligata sia per migliorare la privacy e sicurezza delle proprie navigazioni, sia per fruire al meglio di servizi come lo streaming video.

Grazie alla facilità di installazione e utilizzo, NordVPN è senza dubbio uno strumento ideale da installare su tutti i propri dispositivi, smartphone, tablet e PC. Ma è sul proprio smartphone che l’utilizzo di una VPN così avanzata può fare la differenza nel proteggere le nostre navigazioni in qualsiasi situazione e contesto d’uso.

Se vuoi provare NordVPN ed accedere ad un’offerta limitata che prevede un forte sconto e 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati, trovi qui più informazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

