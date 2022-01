Mortal Kombat 12 sta per essere annunciato? C'è un'anticipazione

Jonathan Anderson, senior production manager di NetherRealm Studios, ha pubblicato su Twitter una foto della sua scrivania da cui emerge un dettaglio relativo a Mortal Kombat 12. Sbirciando con attenzione l'immagine, che trovate di seguito, su una piccolissima parte del monitor a destra è possibile scovare l'esistenza di un file chiamato “MK12_Mast…“. La foto, che aveva evidentemente un altro intento, è stata rimossa dopo dieci minuti ma era già circolata in rete.

Quando verrà annunciato Mortal Kombat 12?

Bisogna dire che non è certo una sorpresa. Del progetto legato a Mortal Kombat 12 si parla ormai da diverso tempo: il giornalista Jeff Grubb, lo scorso agosto, aveva suggerito che il team fosse effettivamente al lavoro sul nuovo picchiaduro, dandogli priorità rispetto ad Injustice, la serie con i supereroi DC, a causa delle incertezze sul futuro con la società madre WB Games.

In tal proposito va detto infatti che nell'ultimo anno i rapporti sono sembrati un po' freddi: AT&T, che detiene la proprietà generale, ha messo in vendita la sua divisione di giochi nel 2020 attirando l'interesse di società del calibro di Activision, Take-Two, Activision Blizzard e, immancabilmente, Microsoft.

Finora non è stato trovato nessun accordo per un gruppo di società che, oltre a NetherRealm, include anche Rocksteady (Batman Arkham, Suicide Squad), Monolith (Wonder Woman, La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor) e TT Games (giochi della serie LEGO).

Anzi, all'inizio dell'anno AT&T ha annunciato di aver concordato un accordo per scaricare WarnerMedia, società madre di WB Games, fondendola con Discovery, allo scopo di creare una nuova realtà indipendente. La transazione, che si chiuderà entro la metà del 2022, garantirà al colosso 43 miliardi di dollari, anche se è ancora incerto il futuro di WB Games: stando a recenti indiscrezioni, alcune parti della divisione gaming resteranno con AT&T e altre si fonderanno con la nuova società. Ci sarà anche Mortal Kombat 12? Staremo a vedere, ma l'annuncio potrebbe comunque arrivare nei prossimi mesi.