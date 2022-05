Montaggio Reels e TikTok con Huawei Petal Clip (VIDEO)

I social sono in continua espansione e TikTok e Instagram sono diventate – insieme al sempreverde YouTube – le piattaforme di riferimento per la condivisione di video. Le due app più popolari tra i giovani si concentrano sulla condivisione di filmati di breve durata, con sketch e format spesso piuttosto articolati.

Per realizzare Reels o video su TikTok, le piattaforme offrono un sistema di montaggio video integrato all’interno dell’app, ma questo risulta spesso limitante e poco professionale. Per gli utenti più esigenti, che cercano di alzare l’asticella della qualità nei propri video, è buona norma affidarsi ad un buon software di montaggio video, per poter dare massimo sfogo alla propria creatività.

Proprio per assecondare questa particolare esigenza, Huawei ha sviluppato Petal Clip, un software di montaggio video completo e ricco di funzionalità interessanti. L’applicazione è parte integrante dei Huawei Mobile Services (HMS) e si trova preinstallata su tutti gli smartphone e i tablet di ultima generazione del colosso cinese. Si tratta di un software piuttosto intuitivo, nonché perfetto per realizzare video da caricare su TikTok o Reels per Instagram in maniera estremamente professionale, portando il montaggio video da smartphone ad un livello superiore.

Abbiamo realizzato un video per mostrarvi le potenzialita di Petal Clip, in compagnia del Huawei Nova 9 SE, l’ultimo smartphone di fascia media con a bordo gli HMS. Questo dispositivo è pensato appositamente per un pubblico giovane, grazie ad un’innata propensione per il mondo multimediale e un rapporto qualità/prezzo davvero interessante. Huawei Nova 9 SE è in vendita su Amazon e sul sito ufficiale.

Il video è disponibile a questo link o accedendo direttamente al nostro canale YouTube.