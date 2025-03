Monopoly Pokémon Edition: divertimento ASSICURATO, super prezzo su Amazon

Ami il Monopoly e vuoi giocarlo in una versione del tutto inedita? Su Amazon puoi acquistare la specialissima Pokémon Edition che reinventa, con i mostriciattoli più famosi degli anime e dei videogiochi, le regole del gioco da tavolo più famoso al mondo. Puoi acquistarlo a soli 24,85 euro e riceverlo subito a casa con la spedizione Prime.

Monopoly Pokémon Edition: cattura tutti i Pokémon per vincere

In Monopoly Pokémon Edition potrai dire addio alle storiche e solite proprietà: qui l’obiettivo è esplorare luoghi iconici, catturare Pokémon e sfidare gli avversari in battaglie avvincenti per conquistare il titolo di miglior Allenatore.

Potrai scegliere la tua pedina tra Pikachu, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly e poi partire alla ricerca di 48 Pokémon diversi da catturare. Le Poké Ball sostituiscono i soldi e ogni giocatore dovrà esplorare foreste, città e palestre per catturare Pokémon e conquistare il territorio.

Avrai la libertà di scegliere se esplorare le aree o sfidare i tuoi avversari in duelli strategici, con l’obiettivo di catturare un Pokémon per ogni tipo o essere l’ultimo Allenatore in gara.

Ideale per serate in famiglia e con amici, questa speciale versione di Monopoly ti regalerà ore di divertimento e strategia. Acquistalo adesso a soli 24,85 euro.