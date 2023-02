Monopoly Arcade Pac-Man: tuo con CODICE SCONTO su eBay

Qual è il gioco da tavolo per eccellenza? Ovviamente l’unico e il solo: il Monopoly. Esiste ormai davvero in mille versioni diverse, ma stavolta si unisce a uno dei personaggi più amati dei videogiochi sin dal 1980. Devi assolutamente portate a casa tua il Monopoly Arcade Pac-Man in offerta su eBay. Finché valido, applica il codice TUTTOSCONTO del 10% prima del checkout e il gioco sarà tuo a soli €36,90.

Monopoly Arcade Pac-Man: pronto per la serata perfetta?

Non c’è niente di meglio di un sabato sera passato con gli amici e un bel gioco da tavolo. Il Monopoly nasce agli inizi del XX secolo, e da allora fa parte della vita di ogni famiglia. La Hasbro Gaming offre una varietà immensa di Monopoly, spesso abbinati a film, serie TV e anche videogiochi. Ma perché scegliere proprio il Monopoly Arcade Pac-Man?

La sua prima particolarità sta già nella confezione inusuale, che richiama i giochi arcade e il fascino del retro-gaming. Al posto delle proprietà, dovrai acquistare, vendere o rubare diversi Livelli. Insieme agli altri giocatori, ti sposterai con la tua pedina in plastica sul tabellone in cartone (completamente in italiano), ma attenzione ai fantasmi quando cammini! Ogni volta che passerai sul Via, potrai persino giocare una piccola partita al primo gioco di Pac-Man con la mini arcade machine in dotazione nella confezione. Una volta accumulato del denaro, l’importo sarà registrato direttamente nella banca arcade, senza alcuno scambio di banconote.

Per un massimo di 4 giocatori, è ideale dagli 8 anni in su. La confezione del gioco è nuova e in perfette condizioni. Sei pronto a giocare e vincere con il personaggio più amato di sempre? Con il codice TUTTOSCONTO del 10%, acquista il Monopoly Arcade Pac-Man su eBay ad un prezzo conveniente di €36,90 anziché €41,00. Approfitta dell’offerta finché valida! Se sei fan di Hasbro Gaming, dai anche un’occhiata al Cluedo Classic Refresh.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.