Cluedo Hasbro Gaming: nuove indagini con questa SUPER offerta Amazon

“Il Colonnello Mustang, nella sala da pranzo, con la chiave inglese.” Ti ricorda qualcosa? Se sei un fan dei giochi da tavolo e non vedi l’ora di passare una serata divertente con i tuoi amici, ti aspetta il più grande gioco investigativo di tutti i tempi, con un aspetto tutto nuovo. Su Amazon il Cluedo Classic di Hasbro Gaming è in super offerta ad un prezzo di appena €24,99, nella sua versione aggiornata e rivisitata.

Cluedo Hasbro Gaming: che le indagini abbiano inizio

Cluedo è un gioco da tavolo la cui versione originale risale addirittura al 1948, da allora tante versioni e rivisitazioni, passando per diverse case di giocattoli: Waddingtons, Parker Brothers e Hasbro. Ormai è quasi impossibile non trovare questo gioco da tavolo abbinato addirittura a film e serie TV, per garantire un’esperienza sempre differente. Ma perché scegliere proprio Cluedo Classic Refresh? Si tratta un’edizione targata Hasbro Gaming che unisce l’innovazione alla tradizione, fatta apposta per te che vuoi sperimentare ma che, al tempo stesso, sei affezionato ai 6 classici personaggi, nonché i sospettati dell’omicidio del Signor Black. Anche se di aspetto differente e con appellativi diversi, tornano gli intramontabili Mustard, Green, il professor Plum e Miss Scarlett, insieme all’avvocatessa Peacock e alla capo chef White.

Cluedo Classic Refresh di Hasbro Gaming contiene al suo interno un tabellone da gioco illustrato, 2 dadi, 6 pedine personaggi, 6 pedine armi in zinco, 50 carte da gioco di cui 29 per gli indizi, per insaporire le indagini nella bellissima e grandissima Villa Tudor. È indicato dagli 8 anni in su, e potrai giocare con il tuo gruppo di amici o con la tua famiglia tutto il tempo che vorrai. Nuovo omicidio, nuove indagini, e ogni volta un’inedita partita da gustare per affinare le tue doti da detective.

Che siate in 2 o in 6 giocatori. il Cluedo Classic Refresh di Hasbro Gaming aspetta te e i tuoi avversari a soli €24,99 per un’investigazione fino all’ultimo sangue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.