Monopattino elettrico Ducati Pro III: sconto EPICO del 39%

Nel labirinto frenetico della vita urbana, c’è un compagno affidabile che ti accompagna ovunque tu vada, con eleganza e sicurezza. Il monopattino elettrico Ducati Pro III è una perla dell’ingegneria che combina la potenza e l’affidabilità che ci si aspetta da un marchio come Ducati. Inoltre oggi, grazie a uno sconto assurdo del 39% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 549,00 euro, anziché 899,00 euro.

Non dimenticare che se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di checkout, il servizio di finanziamento Cofidis.

Monopattino elettrico Ducati Pro III: le scorte a disposizione sono quasi finite

Parliamo di sicurezza, una delle priorità assolute quando si tratta di mobilità urbana. Il Ducati Pro III è dotato di freni su entrambe le ruote, garantendo una frenata efficace in qualsiasi situazione. Grazie alla tecnologia KERS, anche la ripartenza è fluida e sicura, con un piccolo recupero di energia che aumenta l’autonomia complessiva. E con le frecce direzionali integrate, ogni tuo spostamento diventa un’esperienza sicura e controllata.

L’autonomia è ciò che rende veramente il Ducati Pro III un campione della sua categoria. Con la capacità di percorrere fino a 50 km con una sola carica, puoi dire addio all’ansia di rimanere a corto di batteria a metà strada. E quando è il momento di ricaricare, il caricabatteria incluso rende il processo rapido e senza complicazioni, con la porta di ricarica posizionata strategicamente per la massima comodità.

Il Ducati Pro III è anche un compagno tecnologicamente avanzato. Il display LED da 3,2” ti permette di monitorare e gestire tutte le funzioni del monopattino, mentre l’app Ducati Urban e-Mobility ti consente di farlo anche da remoto, direttamente dal tuo smartphone. E con la porta USB integrata nel display, hai sempre a portata di mano un modo per tenere carico il tuo cellulare, rimanendo sempre connesso alla tua vita digitale.

Grazie alla chiave NFC, solo tu puoi attivare il tuo Ducati Pro III, proteggendolo dai furti e garantendo la tua tranquillità mentre ti godi la tua mobilità urbana senza preoccupazioni.

Il monopattino elettrico Ducati Pro III è qui per portarti ovunque tu voglia andare, con stile, sicurezza e affidabilità senza compromessi. Approfitta subito del mega sconto del 39% su Amazon e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 549,00 euro, prima che sia troppo tardi.