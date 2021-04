Anche tu vuoi fare l’esperienza di usare un monopattino elettrico, ma l’idea di spendere cifre importanti ti spaventa? Nessun problema, con le offerte Gshopper del momento, porti a casa il modello base di gamma di EYU a 125€ circa con spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo.

Monopattino elettrico in super offerta su Gshopper

Innanzitutto, vale la pena sottolineare che Gshopper è uno store super affidabile, dal quale anche noi acquistiamo, soprattutto quando ci sono prodotti super golosi in sconto.

Questo monopattino elettrico ha attirato la nostra attenzione per il prezzo e ci ha convinti per le specifiche. È vero che, naturalmente, si tratta di un prodotto base di gamma. Tuttavia, se sei deciso a iniziare a usare questo genere di mezzo di trasporto – e non ti va di fare investimenti elevati – può trattarsi di un’ottimo compromesso.

Ruote da 8”, sistema di frenata affidabile e motore da 150W supportato da buone batterie: hai tutto quello che ti serve per iniziare. Inoltre, il monopattino non si spinge oltre i 12km/h, questo lo rende perfetto anche per l’uso da parte dei più piccoli. Per averlo subito a crica 125€, devi ricordarti di applicare il codice sconto “BE193B83BA” prima di pagare il monopattino elettrico, direttamente su Gshopper.

Come anticipato, le spedizioni sono rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo. Non perdere questa, e altre ottime occasioni per fare veri affari, le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone