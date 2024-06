Monopattini elettrici a PREZZI TOP: fino a 200€ di sconto con questi coupon

Gli sconti estivi di Geekmall sono partiti e diversi monopattini elettrici sono in offerta a prezzi molto interessanti. Di seguito vediamo come attivare lo sconto massimo e quali sono i modelli coinvolti nella promozione di giugno.

Monopattini elettrici in offerta con coupon

Grazie a codici sconto esclusivi, il prezzo del seguenti monopattini elettrici crolla ed è possibili acquistarli sfruttando una promozione attiva sul sito Geekmall.

JOYOR S5-Z

Il modello S5-Z di JOYOR si trova in offerta su Geekmall a 569€, con un risparmio di 130 euro rispetto al prezzo originale. Applicando il coupon XFN5MJU6 in fase di check-out, questo monopattino elettrico è acquistabile a 539€, con un risparmio complessivo di ben 160 euro.

Questo modello è dotato di display LCD molticolore per leggere info in tempo reale sulla guida. C’è anche un doppio sistema di sospensioni anteriori, per rendere la guida ancora più fluida e confortevole. La batteria da 48V a 13 Ah garantisce un’autonomia fino a 55Km con una sola carica, un valore maggiore rispetto a molti modelli concorrenti. Non manca la funzione cruise control e il doppio freno a disco, per la massima sicurezza sia in marcia che in frenata.

NOVAMILE N20

L’ottimo NOVAMILE N20 è un monopattino di fascia entry level dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con caratteristiche molto interessanti. Nonostante il prezzo sia già competitivo, in questi giorni su Geekmall è possibile acquistarlo a soli 199€, applicando il coupon XFL4BKXQ in fase di acqusito.

Parliamo di un monopattino con batteria da 360Wh a 36V, che garantisce 30km di autonomia con una sola carica. Il motore da ben 650W consente al NOVAMILE N20 di raggiungere una velocità massima di 25km orari, in linea con le normative italiane ed europee. Tramite il display LCD si può controllare la velocità, attivare il cruise control e le luci.

Il corpo compatto e leggero del monopattino raggiunge appena 12.5kg di peso complessivo, nonostante caratteristiche premium come gli pneumatici a nido d’ape antiforatura, con sistema di assorbimento degli urti. La guida in questo modo risulta sempre confortevole e sicura.

KuKirin G4 Off-Road

Passiamo ora ad un modello top di gamma, il KuKirin G4 Off-Road, anch’esso protagonista della promo Geekmall. Normalmente in vendita a 999€, accedendo a questo link il prezzo risulta scontato di ben 160 euro, ma applicando il coupon APcNHDrT al momento del check-out, il prezzo scende a soli 809€. Si tratta di un prezzo molto interessante, con un risparmio complessivo di quasi 200 euro rispetto al listino.

Le caratteristiche del G4 in versione Off-Road sono incredibili. Il motore da 2000W può raggiungere una velocità di 70km orari, ma nonostante ciò la batteria da 1200Wh garantisce fino a 75km di autonomia con una sola carica. Quest’ultimo valore consente di utilizzare il monopattino elettrico KuKirin anche per tratte medio-lunghe, anche grazie ad un comfort di guida eccellente.

Pensato per andare anche fuori strada, il G4 è dotato di un sistema a doppia sospensione, con freno a disco sia anteriore che posteriore. Gli pneumatici fuoristrada da 11″ offrono un gran grip anche su terreni dissestati. Il comodo display touch serve a regolare la potenza erogata dal motore e monitorare velocità, luci e autonomia.