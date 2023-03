Monitor Xiaomi Mi Curved Gaming 34": ottimo abbassamento di prezzo su Amazon

Siete alla ricerca di un monitor di ottima qualità per le vostre sessioni di gaming o per il vostro lavoro? Allora non potete perdervi il ritorno dell’ottima offerta di Amazon riguardante il monitor Xiaomi Mi Curved Gaming da 34″. Stiamo parlando di uno schermo curvo dalle prestazioni eccelse il cui prezzo di 499,99 euro scende a quota 349,90 euro grazie allo sconto del 30%. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre!

Monitor Xiaomi Mi Curved Gaming da 34″: caratteristiche principali

Ciò che spicca maggiormente di questo monitor è il bellissimo schermo curvo Ultrawide con un rapporto di 21:9 perfetto per il gaming. La risoluzione WQHD di 3440 x 1440 garantisce una nitidezza incredibile, mentre la luminosità di 300 cd/m² e la gamma cromatica sRGB del 121% consentono di godere di immagini realistiche e colorate da qualsiasi angolazione. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e i tempi di risposta di 4ms permettono di giocare con la massima fluidità e senza alcun lag.

Non mancano anche le tecnologie Flicker-Free e Low-blue Light che prevengono l’affaticamento degli occhi e garantiscono una visione confortevole anche dopo lunghe sessioni di gioco. Il monitor supporta il multitasking a schermo diviso, ideale per effettuare live streaming su Twitch o YouTube, o per giocare online e tenere contemporaneamente sotto controllo la chat. Non mancano poi la connessione DisplayPort e HDMI 2.0 di ultima generazione.

Si tratta di un monitor di ottima qualità che al prezzo di 349,90 euro invece di 499,99 euro non può che essere vostro. Vi ricordiamo non soltanto che con Prime la spedizione è gratuita e che se lo acquistate subito lo riceverete a casa entro domani, ma anche che potreste dividere l’importo in comode rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e competitiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.