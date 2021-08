Il Monitor di Samsung da 27 pollici è in promozione su Amazon. Con l'offerta in corso riesci ad acquistarlo a soli €219,90 risparmiando circa €120 sul prezzo di listino, il che è un vero affare. Con i servizi Prime garantiti lo ricevi in men che non si dica a casa tua, ma in caso contrario non ti preoccupare perché le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.

Samsung: questo Monitor è tutto da scoprire

Il Samsung HRM Monitor è un dispositivo veramente eccezionale che ti mette a portata di occhi tutto ciò di cui hai bisogno. Se sei alla ricerca di un nuovo device che ti possa soddisfare appieno, ti trovi proprio nel luogo giusto. Con la sua estetica ultraslim occupa pochissimo spazio sulla tua scrivania e inoltre ha un ampio margine di regolazione per adattarlo a ogni tua esigenza.

Come annunciato in precedenza, ti mette a disposizione un display piatto da 27 pollici con risoluzione 2K. La frequenza di aggiornamento è pari a 75 hz con tecnologia FreeSync abbinata. Come potrei capire è un ottimo dispositivo se vuoi offrire un upgrade al tuo computer visto che al suo interno non mancano le più evolute tecnologie. Tra queste ti cito un ampio angolo di visione è l'azione sincronizzata che ti permette di goderti tutti i contenuti in qualità magistrale.

Altra caratteristica che non devi sottovalutare è il fatto che il pannello viene circondato da una cornice estremamente sottile tanto da poter sembrare priva di bordi. In questo modo l'esperienza visiva risulterà persino più ansia di quanto realmente sia.

Sulla parte posteriore del Monitor, infine, hai a disposizione:

due entrate HDMI,

una display port,

un ingresso audio.

Acquista subito questo Monitor proposto da Samsung su Amazon soli €219,90. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena 24 ore se possiede un abbonamento Prime attivo. Se invece sei cliente standard, ricordati che hai le spedizioni gratuite in tutta Italia.

