Sei in cerca di un nuovo monitor? Quello di Samsung da 27 pollici è in promozione su Amazon a soli 215,99€. Grazie alla promozione risparmi una sessantina di euro e te lo porti a casa in un paio di giorni.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Monitor Samsung: cosa sapere prima dell'acquisto

27 pollici di pura fantasia sono una dimensione perfetta per qualsiasi utilizzo. Questo monitor di Samsung te lo piazzi sulla scrivania e ti occupa il minimo spazio grazie al suo design moderno e ultra slim. Inoltre ha un sacco di caratteristiche sensazionali al suo interno.

Anzitutto ti fa godere di una risoluzione pazzesca: puoi vedere film, immagini, video e quant'altro in Full HD 1920 x 1080 pixel. Se poi non sei convinto, beh devi sapere che non è un semplice display. Come mai? Ha un cuore altamente smart al suo interno.

Con uno smart hub totalmente creato su misura, questo prodotto è un gioiellino visto che ti mette a disposizione le maggiori applicazioni per lo streaming con un click, incluso Disney+.

Dal punto di vista tecnico, poi, non mancano all'appello l‘HDR10 e diverse tecnologie finalizzate a preservare la vista. Infine non ti preoccupare se non hai delle casse esterne perché non sono necessarie: questo monitor le ha integrate.

Acquista subito il tuo Monitor Samsung da 27 pollici su Amazon a soli 215,99€. Lo ricevi in appena 48 ore se sei membro Prime altrimenti le spedizioni sono gratuite nei punti di ritiro.

Ps: se vuoi pagarlo a rate puoi farlo senza problemi, sono a Tasso Zero con Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

