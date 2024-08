Monitor Samsung Odyssey G3: sconto a tempo LIMITATO (-18%)

Oggi è il momento perfetto per aggiornare la tua postazione di gioco con un monitor che combina prestazioni e qualità eccezionali, il Samsung Odyssey G3. Con uno sconto straordinario del 18% su Amazon, questo monitor gaming da 24 pollici è disponibile per un tempo limitato a soli 139,90 euro, anziché 169,90 euro.

Monitor Samsung Odyssey G3: impossibile resistergli a questo prezzo

Il Samsung Odyssey G3 è progettato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e fluida. Il pannello VA da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) garantisce immagini nitide e colori vividi, permettendoti di cogliere ogni dettaglio durante le tue sessioni di gioco. Il formato 16:9 è ideale per la maggior parte dei titoli moderni, offrendo un campo visivo ampio e coinvolgente.

Uno dei punti di forza di questo monitor è il refresh rate di 180Hz, una caratteristica essenziale per chi cerca fluidità e reattività nei giochi più veloci. Grazie a un tempo di risposta di 1ms e alla tecnologia AMD FreeSync, potrai dire addio ai fastidiosi effetti di tearing e stuttering, che possono rovinare l’esperienza di gioco. Ogni frame viene visualizzato con una precisione incredibile, dandoti un vantaggio competitivo in qualsiasi situazione.

Il design del Samsung Odyssey G3 non è solo elegante, ma anche estremamente funzionale. Con opzioni di regolazione ergonomica come la possibilità di inclinare, ruotare e regolare l’altezza, potrai personalizzare la tua postazione in base alle tue esigenze, garantendo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Inoltre, la tecnologia Flicker Free e la modalità Eye Saver aiutano a ridurre l’affaticamento visivo, permettendoti di giocare per ore senza stress per i tuoi occhi.

Nel pacchetto sono inclusi i cavi HDMI e DisplayPort, oltre al cavo di alimentazione, rendendo l’installazione semplice e veloce. Con dimensioni compatte, si adatta facilmente a qualsiasi spazio, integrandosi perfettamente nella tua configurazione.

Questa offerta è limitata, quindi agisci ora per portare a casa il Samsung Odyssey G3 a un prezzo incredibile di soli 139,90 euro. Potenzia il tuo setup di gioco con un monitor che offre prestazioni eccellenti e un’esperienza visiva senza pari.