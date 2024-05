Monitor Samsung in offerta, prezzo top: UHD 4K, 60Hz, HDMI 2.0

Questo monitor della Samsung è un’opzione eccellente per chi cerca un display UHD 4K di alta qualità con un buon rapporto qualità-prezzo. Attualmente in offerta su Amazon a 219,90€ invece di 246,81€, questo monitor è dotato di una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono ideale per un uso variegato, dalla produttività al gaming.

Il Samsung UR55 offre un pannello IPS da 28 pollici con una risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), garantendo immagini nitide e dettagliate. Il monitor supporta HDR10, migliorando il contrasto e la vivacità dei colori, anche se non è certificato VESA per HDR. La copertura del 100% dello spazio colore sRGB e circa l’87% del DCI-P3 assicura una buona accuratezza cromatica, rendendolo adatto anche per l’editing di foto e video.

Con un refresh rate di 60 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, il monitor è adatto per il gaming occasionale, anche se, ovviamente, non è all’altezza dei monitor da gaming di fascia alta quando si tratta di gestire giochi competitivi più veloci. Supporta AMD FreeSync, riducendo lo screen tearing e migliorando l’esperienza di gioco. La luminosità raggiunge i 300 cd/m², con picchi fino a 385 cd/m² quando riceve segnali HDR, e un rapporto di contrasto di 1000:1, tipico dei pannelli IPS.

l design è moderno e quasi senza bordi su tre lati, facilitando l’uso in configurazioni multi-monitor. Le opzioni di connettività includono due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e un’uscita audio da 3,5 mm per collegare cuffie o altoparlanti esterni. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito ad un ottimo prezzo.