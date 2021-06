Sei in cerca di un nuovo monitor? Quello proposto da Samsung è in offerta su Amazon a soli 139,99€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto effettivo di 69,01€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Monitor Samsung: cosa sapere su questo gioiellino

Il monitor Samsung in offerta è un prodotto da considerare se si è alla ricerca di un display di nuova generazione. Disponibile in colorazione Dark Blue Grey, si adatta facilmente a ogni postazione lavorativa offrendo il massimo.

Le specifiche tecniche parlano chiaro: si tratta di un display IPS Full HD da 27 pollici. In particolar modo la risoluzione attestata è una 1920×1080 pixel.

La sua struttura è stata progettata così da offrire il massimo dell’esperienza visiva, per tale motivo su tre lati le cornici sono così sottili da sembrare invisibili. Tra le caratteristiche degne di nota figura la frequenza di aggiornamento a 75 HZ che elimina tutte quelle problematiche legate alla latenza e agli effetti ghosting.

Non mancano all’appello, poi, le impostazioni dedicate al mondo del gaming che sono attivabili mediante l’apposita “Game mode”. Per ultimo, ma non per importanza, è da ricordare anche la protezione per gli occhi dalle emissioni di luce blu.

Il Monitor Samsung Full HD è acquistabile su Amazon a soli 139,99€ in colorazione dark blue grey. Acquistandolo oggi hai l’opportunità di riceverlo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario, le consegne sono gratuite anche per i clienti standard ma operate in circa una settimana.

Il prodotto, in conclusione, può essere acquistato sia in un’unica soluzione che a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica