Il monitor Samsung Full HD è in promozione su Amazon ad appena 149,00€. Il ribasso del 29% corrisponde a uno sconto effettivo di 60,00€ che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Monitor Samsung Full HD: le specifiche tecniche

Un buon display non contribuisce soltanto a una visione dei contenuti ottimizzata, ma è un toccasana in questo periodo di smart working elevato. Il monitor di Samsung presenta delle caratteristiche notevoli e grazie a questa offerta è un vero e proprio affare.

Il pannello è di tipo LED ed ha un’ampiezza di 27 pollici sufficienti allo svolgimento delle funzioni più che quotidiane. Grazie alla sua risoluzione Full HD 1080 pixel l’esperienza visiva è dinamica e nitida. Le cornici ultra sottili, infine, amplificano l’intera visione.

Tra le caratteristiche di rilievo vi è l’azione sincronizzata che assicura la massima fluidità. L’AMD Radeon FreeSync elimina i problemi legati al tearing per sessioni di streaming e gioco ottimizzate.

La frequenza di aggiornamento ammonta a 75 Hz, grazie a questa sua feature il monitor può essere utilizzato anche per videogames senza grosse difficoltà.

Sul retro sono presenti sia delle porte HDMI che D-sub per offrire la massima versatilità. Inoltre la modalità Eye Saver è appositamente testata per non arrecare danni alla vista e scongiurare i problemi legati allo sfarfallio e alla luce blu.

Il monitor di Samsung LF27T352FHRXEN F27T35 da 27 pollici IPS e Full HD è acquistabile su Amazon a soli 149,00€. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento a Prime. In caso contrario le spedizioni sono effettuate in circa 5 giorni e gratuite. Il prodotto, inoltre, può essere acquistato anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di checkout per saperne di più.

Elettronica