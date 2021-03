Oggi vogliamo suggerirvi l’acquisto di uno dei migliori monitor widescreen presenti sul mercato quando si parla di rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Samsung Odissey G5, un monitor con rapporto 21:9 pensato per i videogiocatori e perfetto per i professionisti.

Monitor Samsung Odissey G5 34 pollici WQHD: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal pannello, naturalmente cuore del monitor ed uno dei migliori in questa fascia di prezzo. Si tratta infatti di un display da 34 pollici con risoluzione 3440x1440p WQHD quattro volte superiore rispetto al tradizionale HD Ready, che sfrutta la tecnologia VA. La frequenza di aggiornamento è di ben 165Hz in grado di offrire la massima fluidità per i giochi competitivi. L’elevato refresh rate è accompagnato dal supporto al G-Sync di Nvidia ed il Freesync di AMD che permettono di eliminare quasi del tutto i problemi relativi alla sincronizzazione dei frame quali tearing e stuttering. Non manca naturalmente la tecnologia Flicker Free così come l’Eye Saver che riduce la luce blu, causa della stanchezza dovuta all’uso prolungato del monitor.

Si tratta tuttavia di un monitor 21:9, che estende quindi in maniera sensibile l’area di visualizzazione. Questo fornisce naturalmente un angolo di visione maggiore nei videogiochi, garantendo una migliore visione periferica utile per vedere in anticipo gli avversari. Tuttavia si tratta di un ottima soluzione anche per i professionisti che possono in questo modo godere di uno spazio di lavoro maggiore. Grazie alla compatibilità con Easy Setting Box di Samsung, è possibile migliorare in modo semplice e veloce la propria produttività. Il software, infatti, permette di suddividere lo schermo grazie sia tramite i preset che manualmente, ed ottenere così finestre diverse della giusta dimensione per ogni attività.

Amazon propone il monitor a soli 555 euro, con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile in questa fascia.

