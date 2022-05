Monitor qualità dell'aria 5 in 1 a 20€: INDISPENSABILE (Amazon)

Il monitor della qualità dell’aria 5 in 1 è un dispositivo il cui potenziale lo capisci solo quando lo provi. Anche io ero scettica prima di possederne uno, ma poi mi sono resa conto del potenziale di questi gadget. Infatti, ti permettono di comprendere quando qualcosa non va nell’ambiente ed è il caso di aprire le finestre.

Il modello che ho scovato in sconto su Amazon a 20€ circa appena, è in grado di rilevare 5 parametri, fai i quali – oltre alla CO2 – anche temperatura e umidità. Inoltre, funziona senza fili, tramite batteria ricaricabile. A questo prezzo, è un vero e proprio affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne: te l’accaparri in gran sconto e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto compatto, ma dotato di tutti i parametri importanti che servono, sempre a disposizione sull’ampio display. In basso, sullo schermo, c’è addirittura un piccolo grafico che permette di capire rapidamente qual è il grado di comfort ambientale.

Ricarica la batteria e posizionato dove preferisci, non c’è vincolo di cavi alcuno. Quando è scarica, devi solo procedere alla ricarica. Il dispositivo rileva:

formaldeide (HCHO); anidride carbonica (CO2); composti organici volatili totali (TVOC): temperatura ambientale; livello di umidità.

In questo modo, in un attimo puoi leggere i valori e renderti conto se è il caso, ad esempio, di aprire le finestre o accendere il purificatore o condizionatore d’aria.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo ottimo monitor della qualità dell’aria 5 in 1 a 20€ circa appena da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine velocemente. Le spedizioni sono assolutamente gratuite., ma la disponibilità è limitata.

