Monitor portatile MSI PRO: RIVOLUZIONA il tuo lavoro (-30%)

MSI, noto per la sua eccellenza nell’hardware per il gaming, ha lanciato il monitor portatile PRO MP161, una vera rivoluzione nel mondo della produttività mobile. E la buona notizia è che, al momento, è in offerta su Amazon con uno sconto del 30%. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo competitivo di soli 139,89 euro, anziché 199,99 euro.

Monitor portatile MSI PRO: le scorte a disposizione sono davvero poche

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il pannello IPS da 15,6 pollici, che offre una risoluzione Full-HD (1920 x 1080) e un angolo di visione di 170°. La refresh rate di 60Hz con un tempo di risposta di 4ms GtG garantisce un’esperienza visiva senza interruzioni, con frame rate fluidi e veloci. Questo è il monitor che tutti gli amanti della nitidezza e della chiarezza visiva stavano aspettando.

La portabilità è un elemento chiave del PRO MP161, che può essere utilizzato come secondo monitor per laptop, offrendo un incredibile aumento di produttività grazie al display mobile o al doppio schermo. Con un profilo sottile di soli 1,08 cm e un peso di appena 0,75 kg, è l’ideale per chi è sempre in movimento per lavoro. Niente più compromessi sulla qualità dello schermo quando sei in viaggio.

Il comfort visivo è una priorità per MSI, e il PRO MP161 lo dimostra con la certificazione TÜV Rheinland per il ridotto blue light e l’anti-flicker. La superficie antiriflesso e la modalità Eco via software MSI Display Kit offrono ulteriori benefici per la salute degli occhi, rendendo le lunghe sessioni di lavoro meno affaticanti.

Ma la flessibilità di questo monitor non si ferma qui. Il PRO MP161 è incredibilmente versatile grazie al suo design orientabile sia in orizzontale che in verticale. Il suo stand ergonomico e pieghevole, con un’inclinazione regolabile da 0° a 180°, assicura angoli di visione sicuri e comodi. Gli altoparlanti integrati da 1,5 W rendono questo monitor perfetto anche per le chiamate in conferenza, eliminando la necessità di dispositivi audio aggiuntivi.

La connettività del b è altrettanto impressionante. Con mini HDMI e due connettori USB Tipo-C (con segnale DP 1.2a e consumo energetico di 15 W), offre una vasta compatibilità con una gamma di dispositivi, dai PC ai laptop fino ai telefoni cellulari. È un dispositivo pronto per essere collegato a qualsiasi momento, ovunque tu sia.

In conclusione, il monitor portatile MSI PRO MP161 è una scelta incredibile per chi cerca un display di alta qualità in movimento. Con la sua combinazione di prestazioni eccezionali, portabilità senza pari e caratteristiche ergonomiche, è un compagno ideale per professionisti in viaggio o per chiunque voglia un’esperienza di lavoro più flessibile e confortevole. Approfitta subito dell’offerta del 30% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 139,89 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.