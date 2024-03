Monitor portatile MSI Optix in offerta: perfetto per il gaming

L‘MSI Optix si distingue nel panorama dei monitor portatili per il suo design ultra-sottile e leggero, offerto a un prezzo scontato di 169,00€. Questo dispositivo è l’ideale per chi cerca una soluzione di visualizzazione versatile e di alta qualità da portare in viaggio o per ampliare lo spazio di lavoro con facilità. Peraltro, è semplicemente perfetto per il gaming e si può collegare con facilità a PS5 e Xbox Series S/X.

Realizzato in alluminio, il MAG162V combina eleganza e praticità: pesa meno di 1kg, il che lo rende incredibilmente facile da trasportare. Questa portabilità non va a scapito della qualità costruttiva, garantendo allo stesso tempo un aspetto premium.

La compatibilità con USB Type-C e Mini HDMI amplifica la versatilità del MAG162V, permettendoti di collegarlo facilmente a una vasta gamma di dispositivi, dai laptop agli smartphone, passando per le console di gioco. Questa flessibilità lo rende uno strumento ideale per professionisti, giocatori e creativi che necessitano di una seconda schermata in movimento o in spazi ristretti.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il MAG162V non trascura l’esperienza audio grazie ai due altoparlanti integrati. Questa caratteristica lo rende un dispositivo completo, capace di offrire un’esperienza immersiva sia per il lavoro che per l’intrattenimento, senza la necessità di altoparlanti esterni.

La funzione di Visione Notturna migliorata è particolarmente utile per gli appassionati di gaming o per chi lavora in condizioni di bassa luminosità, in quanto migliora la visibilità nelle aree scure dello schermo, facendo risaltare i dettagli senza sovraesporre le zone chiare. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 170€!