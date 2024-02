Monitor portatile Asus Zenscreen in offerta: prezzo imbattibile, ma solo per poco

Il monitor portatile Asus Zenscreen Mb16Ah è progettato per offrire massima portabilità e versatilità durante i tuoi spostamenti. Con un pannello IPS antiriflesso da 15.6″ e una risoluzione FHD (1920×1080), è perfetto per presentazioni o per estendere il monitor del tuo laptop migliorando la tua produttività lavorativa. Attualmente in offerta su Amazon a 199,00€, con un ottimo risparmio sul suo normale prezzo di 243,59€.

Grazie al suo peso di soli 730g e uno spessore di 9mm, questo monitor è estremamente leggero e facile da trasportare, consentendoti di portarlo sempre con te ovunque tu vada. La funzione di orientamento automatico dello schermo permette una transizione fluida tra la visualizzazione orizzontale e verticale, offrendoti la massima flessibilità durante l’utilizzo.

La custodia inclusa protegge il monitor da eventuali danni durante i trasporti e funge anche da comodo stand durante l’utilizzo. Con le due modalità di collegamento USB Type-C e Micro HDMI, il monitor è compatibile con una vasta gamma di dispositivi tra cui notebook e console, garantendo una connessione immediata e senza complicazioni.

La tecnologia Flicker Free riduce lo sfarfallio del monitor, riducendo l’affaticamento della vista durante lunghe sessioni di lavoro. Inoltre, la tecnologia Ultra Low Blue Light protegge i tuoi occhi dalla luce blu nociva, consentendoti di regolare il filtro su quattro livelli disponibili attraverso il menu su schermo per un comfort visivo ottimale.

Questo monitor portatile della Asus è un dispositivo leggero, versatile e ad alte prestazioni. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo formidabile.

