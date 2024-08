Monitor portatile da 15,6" per PC e consolle a PREZZO BOMBA su Amazon

Vuoi lavorare con due schermi per essere più veloce ed efficiente? Oppure vuoi vedere i tuoi giochi della Nintendo Switch in uno schermo più grande che puoi portarti ovunque? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo monitor portatile a soli 84,99 euro, invece che 109,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto eccellente di 25 euro sul totale. Un grande risparmio soprattutto per ciò che potrai ottenere. Con questo schermo, che puoi portarti ovunque, potrai fare tantissime cose. Il suo design compatto e leggero offre molteplici possibilità e il prezzo è veramente bassissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor portatile eccezionale per tante soluzioni

Avere un monitor portatile ti permette di fare quello che faresti a casa anche quando sei in viaggio. Puoi ad esempio collegarci un Mini PC per avere un computer in qualsiasi momento, oppure un portatile per avere un doppio schermo. Potrai collegarci una consolle di gioco come la Nintendo Switch o lo smartphone e goderti un grande display per i tuoi giochi.

Ha un display da 15,6 pollici con pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e risoluzione FHD da 1920 x 1080 P. Gode di una tecnologia che rende i colori più vivaci ed è antiriflesso. Ha un peso di appena 570 grammi e uno spessore di 5,3 mm e in confezione troverai una pratica cover magnetica.

Fai alla svelta perché si tratta davvero di una promozione più unica che rara. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo monitor portatile a soli 84,99 euro, invece che 109,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.