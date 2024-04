Monitor Philips V Line FULL HD a soli 89€ su Unieuro

Il vantaggio di acquistare online su Unieuro sono i prezzi pazzeschi. Se devi creare la tua postazione di lavoro o intrattenimento questo è il momento giusto. Metti in carrello il Monitor Philips V Line. Si tratta di un’offerta incredibilmente vantaggiosa. Non perdere altro tempo.

Fino a esaurimento scorte è tuo a soli 89,99 euro. Un prezzo davvero molto interessante vista la qualità di questo prodotto. Con tecnologia Full HD, ti assicuri immagini perfette e ricche di dettagli. La consegna gratuita è inclusa nell’ottima offerta e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Monitor Philips V Line: 24 pollici di piacere

Con il Monitor Philips V Line hai 24 pollici tutti per te per lavorare e divertirti in totale comodità. Tra l’altro il pannello LCD Full HD assicura un’immersione pazzesca dei contenuti grazie anche alle cornici sottilissime sui tre lati. La tecnologia SmartContrast regala tonalità di nero eccellenti per giocare al massimo delle potenzialità.

Grazie alla tecnologia Flicker-free proteggi i tuoi occhi dall’affaticamento. In pratica, regola la luminosità corretta per la tua vista e riduce lo sfarfallio. Inoltre, con il LowBlue Mode attivo riduci anche la pericolosa luce blu.

Acquistalo adesso a soli 89,99 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 29,99 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.