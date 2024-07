Monitor Philips UltraWide QHD in super offerta: tuo con il 37% di sconto

I Prime Day sono finiti, ma le offerte continuano. Questo ottimo monitor da gaming della Philips può essere tuo con un imperdibile sconto del 37%.

Il Philips 346E2CUAE/00 è dotato di un display VA curvo con risoluzione UltraWide QHD (3440×1440), che offre immagini chiare e dettagliate. Il monitor copre il 121% della gamma di colori sRGB, garantendo una resa cromatica vivida e accurata. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz e il tempo di risposta di 1 ms assicurano una fluidità eccezionale, ideale per gaming e contenuti multimediali​.

Questo monitor curvo da 34 pollici è progettato per un’esperienza visiva avvolgente con un raggio di curvatura di 1500R, che migliora la percezione della profondità e riduce l’affaticamento visivo. È dotato di una varietà di porte, inclusi HDMI, DisplayPort e USB-C, che supportano la ricarica dei dispositivi con power delivery. Offre anche un’utilissima funzione MultiView, che consente di collegare simultaneamente più dispositivi e dividere lo schermo in due.

Il Philips 346E2CUAE/00 include tecnologie avanzate per il comfort visivo, come Flicker-Free e LowBlue Mode, che riducono l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Il supporto AMD FreeSync Premium assicura un’esperienza di gioco senza tearing e stuttering, migliorando la fluidità del gameplay. Nella confezione troverai, oltre all’alimentatore, anche diversi cavi per collegarlo a PC e console da gioco.

A questo prezzo, questo monitor curvo da 34″ è la scelta perfetta: non farti scappare questa occasione e acquistalo subito con il 37% di sconto.