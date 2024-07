Monitor Philips da 27" in offerta a meno di 180€ (-25%): QHD e altoparlanti integrati

Questo ottimo monitor da 27″ della Philips è attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente interessante. Per breve tempo, può essere tuo a 179,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 239,00€. Ti suggerisco di fare in fretta: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il display utilizza la tecnologia VA (Vertical Alignment), che garantisce un elevato contrasto statico e ampi angoli di visione di 178°/178°, fornendo immagini vivide e brillanti. La risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel) assicura una chiarezza cristallina e dettagli nitidi, rendendolo una scelta ottimale per un gran numero di utilizzi diversi: dall’intrattenimento al lavoro. In generale, offre una versatilità decisamente completa.

Il monitor è dotato di diverse funzioni per ridurre l’affaticamento degli occhi, come la tecnologia Flicker-Free che elimina lo sfarfallio dello schermo e la modalità LowBlue che riduce l’emissione di luce blu dannosa. Sono tutte caratteristiche da prendere in grande considerazione, soprattutto se lavori davanti al computer per molte ore al giorno.

il Philips 275S9JML offre una base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, consentendo una personalizzazione completa della posizione del monitor per un comfort ottimale durante l’uso. Il monitor è equipaggiato con un paio di altoparlanti integrati, che fanno un ottimo lavoro. Sul fronte della connettività, troviamo un numero adeguato di porte HDMI, DisplayPort, USB 3.2 e un’uscita audio da 3,5 mm.

Rimane ancora pochissimo tempo: acquistalo subito per non farti scappare questa offerta imbattibile!