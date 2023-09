Monitor Philips da 24": le scorte a disposizione sono limitate (-37%)

Se stai cercando un monitor di alta qualità che offra prestazioni straordinarie e un’esperienza visiva superba, non cercare oltre: il monitor Philips da 24″ è qui per soddisfare tutte le tue esigenze. E la buona notizia è che oggi puoi acquistarlo con uno sconto incredibile del 37% su Amazon. Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo setup informatico con questa offerta imperdibile e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 89,90 euro.

Monitor Philips da 24″: questo affare può finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche principali di questo monitor Philips è il suo pannello VA che garantisce angoli di visione di 178°/178°. Ciò significa che puoi goderti immagini nitide e colori vividi da qualsiasi angolazione, senza perdere dettagli importanti. Sia che tu stia lavorando su documenti, guardando film o giocando, questo monitor offre un’esperienza visiva straordinaria.

Se sei un appassionato di videogiochi, sarai entusiasta di sapere che questo monitor è dotato della tecnologia Adaptive Sync che ti permette di giocare in modo fluido a 75Hz. Addio al tearing e agli scatti, ora puoi goderti i tuoi giochi preferiti con una grafica impeccabile e una reattività senza precedenti.

Il monitor Philips da 24″ è dotato di porte VGA e HDMI, il che significa che puoi collegarti facilmente a una vasta gamma di dispositivi senza dover utilizzare adattatori costosi. Collega il tuo computer, la tua console di gioco, il lettore multimediale o qualsiasi altro dispositivo con facilità e comodità.

La salute dei tuoi occhi è fondamentale, e Philips lo sa bene. Questo monitor è dotato di tecnologia Flicker Free e Low Blue Mode, che riducono al minimo l’affaticamento degli occhi e prevengono l’emissione di luce blu dannosa. Puoi lavorare o giocare per ore senza stancarti e proteggere la tua vista a lungo termine.

Se desideri montare il monitor a muro per risparmiare spazio sulla scrivania, sei fortunato! Questo monitor Philips è predisposto per la montatura VESA, il che significa che puoi facilmente fissarlo al muro o a un braccio snodato per ottenere la posizione ottimale.

In conclusione, il monitor Philips da 24″ è un’opzione eccezionale per chiunque cerchi un monitor di alta qualità a un prezzo conveniente. Con il suo pannello VA, tecnologia Adaptive Sync, connettività versatile, attenzione alla salute degli occhi e possibilità di montaggio VESA, questo dispositivo offre tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza informatica straordinaria. Approfitta subito dell’offerta del 37% di sconto su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 89,90 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.