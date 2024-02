Monitor Philips da 24 pollici FHD a PREZZO REGALO su Amazon (89€)

Ha deciso di cambiare lo schermo del tuo computer ma non vuoi spendere un capitale? Allora dai un’occhiata a questa super occasione di Amazon. Se fai in fretta oggi puoi mettere nel tuo carrello il monitor Philips a soli 89,99 euro, invece che 99,99 euro.

È vero che già il prezzo recentemente si è abbassato e anche senza sconto non è altissimo, ma perché spendere di più? Oggi puoi fare un vero colpaccio. Anche perché con questo bellissimo schermo potrai stare davanti al computer per ore e ore senza affaticare gli occhi.

Monitor Philips super economico ma di qualità

Il rapporto qualità prezzo in questo momento è pressoché imbattibile. Anche perché come ti dicevo siamo di fronte a un prodotto di qualità. Ha un display da 24 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e un angolo visivo perfetto fino a 178°. Grazie a una veloce frequenza di aggiornamento a 75 Hz e la tecnologia Adaptive Sync puoi giocare in modo super fluido.

Ha una protezione per la luce blu che ti consente di stare davanti allo schermo per diverso tempo senza problemi. Il suo design è molto ridotto così da occupare poco spazio sulla scrivania. Ed è dotato di una porta HDMI e una VGA.

Un grande acquisto, soprattutto per la cifra che spenderai, davvero ridicola. Quindi fai alla svelta prima che tutto finisca. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo monitor Philips a soli 89,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.