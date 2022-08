Monitor Philips, 22 pollici di qualità anche per il GAMING (116€)

Un monitor estremamente economico perfetto Praticamente per qualunque utilizzo, se da tempo ne stai cercando uno sappi che su Amazon hai l’occasione proprio sotto le mani.

Questo modello di Philips da 22 pollici e praticamente perfetto, sulla scrivania sta una meraviglia e con la promozione in corso lo paghi veramente poco, infatti se completi l’acquisto ora concludi il tuo affare con soli €116,90.

Delle spedizioni non devi preoccuparti dal momento che sono completamente gratuite e veloci su tutto territorio italiano.

Monitor Philips 22 pollici full HD perfetto Anche per Gaming

quando ti dico che questo momento non puoi utilizzare Praticamente per qualunque esigenza momento, dal momento che con le sue tecnologie è perfetto sia per l’utilizzo quotidiano così come per il Gaming.

In modo particolare hai a portata di mano un display da 22 pollici con risoluzione full HD e refresh rate un fissato a 75 Hz.

Semplice ma dotato di tutte le tecnologie di cui sia in cerca, ha persino l’attacco VESA quindi puoi optare anche per il fissaggio a muro senza un problema.

Ti faccio subito sapere che sul retro trovi un attacco HDMI così come un attacco VGA. L’unica precisazione da fare e che non è dotato di altoparlanti dunque assicurati di averle già a portata di mano.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente il tuo magnifico monitor Philips da 22 pollici con uno sconto del 11% il. Non devi far altro che aprire la pagina su Amazon per completare l’acquisto con un solo click, €116,90 per riceverlo a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

