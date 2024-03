Monitor MSI Pro in offerta: il prezzo scivola sotto i 100€

Il monitor Msi Pro MP245V è una scelta eccellente per professionisti, studenti e appassionati di gaming alla ricerca di un display ad alte prestazioni a un prezzo accessibile. Grazie a uno sconto del 16%, questo monitor è ora disponibile a soli 99,99€. Un rapporto qualità-prezzo semplicemente eccezionale.

Dotato di un pannello VA da 23,8 pollici, il PRO MP245V assicura immagini vivide e dettagliate grazie alla risoluzione Full-HD (1920×1080) e offre un ampio angolo di visione di 178°, garantendo così che i contenuti siano chiaramente visibili da qualsiasi posizione.

Il refresh rate di 100Hz e il tempo di risposta di 1ms MPRT migliorano significativamente l’esperienza visiva, riducendo il motion blur e assicurando transizioni fluide e immediate, ideali sia per la fruizione di contenuti multimediali sia per il gaming.

La qualità dell’immagine è ulteriormente esaltata da una copertura cromatica sRGB superiore al 95.9%, 16.7 milioni di colori e una luminosità di 300 nits, rendendo ogni dettaglio nitido e ogni colore vivido.

Il rapporto di contrasto di 4000:1 offre profondità e sfumature precise, per un’esperienza visiva immersiva. L’App MSI Display Kit amplia le possibilità di personalizzazione, permettendo agli utenti di adattare le impostazioni di visualizzazione, produttività e colore in base alle proprie esigenze.

Particolare attenzione è stata dedicata alla salute visiva degli utenti: il monitor è dotato di tecnologie Less Blue Light e anti-sfarfallio, certificate da TÜV Rheinland per il comfort degli occhi, riducendo l’affaticamento visivo durante sessioni prolungate di utilizzo. Il trattamento antiriflesso della superficie e le modalità predefinite eco-friendly contribuiscono ulteriormente a migliorare il comfort visivo.

Il monitor MSI Pro MP245V è una soluzione ideale per chi desidera unire prestazioni elevate, cura per il benessere visivo e flessibilità di utilizzo, il tutto a un prezzo estremamente competitivo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 100€!