Monitor MSI curvo G321CUV da 31,5": sconto FOLLE del 14%

Stanco di giocare ore e ore con un monitor che ti impedisce di vivere al meglio le tue avventure, in ambito gaming? Specie se sei provvisto di un PC di prima qualità o delle console di ultima generazione? In tal caso, hai l’occasione perfetta per fare un upgrade sostanzioso con il monitor MSI curvo G321CUV da 31,5″ in sconto del 14%.

Per pochissimo, avrai la possibilità di acquistarlo a soli 299,00€ invece di 349,00€. Una proposta davvero imperdibile che ti consigliamo di cogliere. In più, se acquisti oggi, puoi riceverlo in 1 massimo 2 giorni con Amazon Prime!

Il meglio per il tuo setup gaming: monitor MSI curvo G321CUV

Il display da 31,5″ offre una risoluzione Full HD, che assicura immagini nitide e dettagliate con colori vividi e contrasti sorprendenti. Non da meno, grazie alla tecnologia AMD FreeSync, il monitor sincronizza la frequenza di aggiornamento dello schermo con quella della scheda grafica del computer, eliminando così lo sfarfallio e il tearing dell’immagine durante le sessioni di gioco ad alta intensità.

Un punto a favore dell’acquisto di questo monitor è indubbiamente l’ottima curvatura dello schermo con raggio di 1500R che avvolge il tuo campo visivo, offrendo un’esperienza immersiva che ti fa sentire al centro dell’azione. Questa curvatura ottimale a cosa serva? Te lo spieghiamo noi: in poche parole, si occupa di ridurre l’affaticamento visivo, consentendo di giocare per lunghe sessioni senza affaticare gli occhi.

In più, è dotato di tecnologia di retroilluminazione LED, offrendo una luminosità uniforme e regolabile, consentendo di adattare facilmente l’illuminazione dello schermo alle condizioni ambientali. Inoltre, il rapporto di contrasto dinamico assicura neri profondi e dettagli nitidi anche nelle scene più buie!

La frequenza di aggiornamento di 165 Hz, inoltre, assicura una fluidità straordinaria durante il gioco, riducendo al minimo il ritardo dell’input e offrendo una risposta istantanea ai tuoi stimoli. Questo è particolarmente vantaggioso per i giochi competitivi online, consentendoti di cogliere ogni dettaglio e reagire rapidamente alle situazioni in gioco! Per tutto quello che ti abbiamo anticipato nella nostra descrizione del prodotto, ti invitiamo a sfruttare l’offerta finché fai in tempo ad acquistare il monitor in sconto del 14% su Amazon.