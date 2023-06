Monitor LG UltraWide da 29": un'esperienza visiva unica (-21%)

L’innovazione nel campo dei monitor continua a stupire gli appassionati di tecnologia, offrendo esperienze visive sempre più immersive. Tra i tanti modelli presenti sul mercato, spicca l’eccezionale Monitor LG UltraWide da 29″, ora disponibile su Amazon con uno sconto del 21%. Questo monitor combina un design elegante con una serie di funzionalità all’avanguardia che promettono di migliorare notevolmente la tua esperienza di visualizzazione. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 219,99 euro. Inoltre, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, se selezionerai come metodo di pagamento il servizio di finanziamento Cofidis, in fase di check-out.

Monitor LG UltraWide da 29″: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il Monitor LG UltraWide da 29″ presenta un display Wide Full HD con una risoluzione di 2560×1080 pixel. Questo rapporto di aspetto 21:9 offre un’ampia area di visualizzazione, ideale per l’editing video, la grafica e il gaming. Inoltre, il pannello IPS assicura una qualità visiva ottimale da qualsiasi angolazione, permettendoti di godere di colori vivaci e dettagli nitidi.

Grazie al tempo di risposta di soli 1ms e alla tecnologia MBR (Motion Blur Reduction), il monitor LG UltraWide ti garantisce una fluidità straordinaria durante le sessioni di gioco intense. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync e la frequenza di aggiornamento di 100Hz eliminano il tearing e lo stuttering, regalandoti un’esperienza di gioco impeccabile.

Con la tecnologia HDR 10 (High Dynamic Range) e una luminosità di 250 cd/m2, il monitor LG UltraWide offre dettagli nitidi e colori realistici. Inoltre, la calibrazione del colore assicura una resa cromatica precisa, mentre il supporto sRGB al 99% garantisce una fedeltà cromatica eccezionale per lavori professionali di editing e design.

Il monitor LG UltraWide offre una serie di funzioni pratiche per migliorare la produttività. La modalità Multitasking consente di dividere lo schermo in più finestre, facilitando il lavoro simultaneo su diverse applicazioni. La funzione Screen Split offre layout predefiniti per organizzare al meglio il contenuto visualizzato. Inoltre, la modalità Reader Mode riduce l’affaticamento degli occhi durante la lettura di documenti, mentre il filtro Low Blue-Light riduce l’emissione di luce blu dannosa.

Il monitor LG UltraWide non si limita a offrire una qualità visiva eccezionale, ma garantisce anche un’esperienza audio coinvolgente. Con l’audio MAXX da 14 watt e gli altoparlanti stereo integrati, puoi goderti un suono chiaro e potente senza la necessità di altoparlanti esterni. Approfitta subito di questo super sconto del 21% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 219,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.